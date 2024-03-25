Трое мужчин хотели незаконно попасть в Румынию: шли два дня и заблудились в горах

Мужчины проложили маршрут через горы, не взяв ни снаряжения, ни запасов пищи и воды

Иллюстративное фото: ГПСУ

Пограничники спасли трех жителей Житомирской области, когда те пытались незаконно пересечь украинско-румынскую границу, но заблудились. Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

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По данным ГПСУ, мужчины в возрасте 19, 20 и 21 год планировали незаконно попасть в Румынию. Они составили маршрут через горы и планировали пройти его за 24 часа. Но за почти двое суток они прошли 20 км, а за три километра до государственной границы их заметили пограничники.

Как утверждают в ГПСУ, мужчины не взяли ни снаряжения для преодоления высокогорья, ни запасов пищи и воды.

Фото: ГПСУ

"Проголодавшихся, промокших и замерзших их доставили в пограничное подразделение, накормили, напоили горячим чаем и предоставили возможность просушить одежду и обувь", – говорится в сообщении службы.

На мужчин составили протоколы об административном правонарушении из-за попытки незаконного пересечения государственной границы Украины и направили дело в суд.

8 февраля ГПСУ заявила об "абсолютном рекорде" – группа из 38 мужчин пыталась незаконно выехать из Украины и попасть в Венгрию.

23 февраля в Тисе нашли тело украинца, который, вероятно, пытался пересечь границу по реке. Пограничники сообщили, что это уже 20-й случай с начала вторжения РФ.

Сегодня глава МВД Молдовы заявил, что пограничники страны планируют сотрудничать с украинскими властями и помогать ловить уклонистов, пытающихся бежать из Украины через Приднестровский регион.

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