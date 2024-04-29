На Буковине пограничники разоблачили канал незаконной переправки людей через государственную границу: организаторы просили от семи мужчин от 6000 до 9000 евро. Об этом сообщили в Западном региональном управлении Государственной пограничной службы.

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Пограничники отметили, что семеро мужчин — жители Киевской, Житомирской, Днепропетровской и Харьковской областей — договорились с местным жителем о том, что он доставит их в Румынию в обход пунктов пропуска.

"В определенное время мужчины на старой "буханке" отправились в сторону границы, но были задержаны пограничниками неподалеку госграницы. Во время задержания нарушители пытались убежать, но им это не удалось", – рассказали пограничники.

Фото: ГПСУ

По данным ГПСУ, сотрудники Черновицкого пограничного отряда получили опережающую информацию о подготовке незаконного пересечения государственной границы из Украины в Румынию группой лиц на участке отдела "Фальков".

Против организатора канала открыто дело, а против нарушителей – составлены материалы об административном правонарушении.

20 марта в Одесской области пограничники и правоохранители задержали организаторов и группу лиц, которые хотели незаконно пересечь границу – переплыть Кучурганский лиман в комбинезонах химической защиты.

26 марта глава МВД Молдовы заявил, что пограничники страны планируют сотрудничать с украинскими властями и помогать ловить уклонистов, которые пытаются сбежать из Украины через Приднестровский регион.

31 марта пограничники Белгород-Днестровского отряда Одесской области остановили микроавтобус, которым перевозчик пытался переправить через границу пятерых мужчин. Кроме перевозки они заплатили и за подделку военно-учетных документов.

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