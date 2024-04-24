Рада увеличила численность пограничников на 15 000 человек. ГПСУ: Нужно для защиты границы

Андрей Демченко (Фото: Facebook)

Государственную пограничную службу Украины увеличат на 15 000 человек – это нужно для того, чтобы в дальнейшем защитить границу. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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Демченко отметил, что ГПСУ – составная часть Сил обороны и формирует также боевые подразделения, которые сейчас воюют на линии фронта и защищают границу со страной-террористкой.

"Надо понимать, что когда нужно будет взять под контроль всю нашу государственную границу, первыми будут оставаться пограничники. Нам нужно численное преимущество от того, что есть сейчас, чтобы иметь сейчас эти боевые подразделения", – сказал он.

Спикер подчеркнул, что увеличивать количество пограничников будут в рамках мобилизации, в то же время добровольцы также могут самостоятельно обращаться в центры комплектования ГПСУ.

Как отметил Демченко, сейчас пограничная служба нуждается в операторах дронов, водителях и артиллеристах.

24 апреля Верховная Рада увеличила численность Государственной пограничной службы Украины на 15 000 военнослужащих.

18 марта представитель ГУР Юсов сообщил, что РФ намеренно запускает волну слухов о новом наступлении на Сумскую и Черниговскую области. Однако угроза постоянно, а ситуация отслеживается украинской стороной.

20 марта представитель Государственной пограничной службы заявил, что российские ДРГ "достаточно часто" осуществляют мероприятия в северные области, наиболее активно – в Сумскую область.

20 марта руководитель Центра противодействия дезинформации сообщил, что РФ проводит информационную кампанию по "схожести" ситуации в Сумской области и в Бахмуте из-за обострения обстрелов, но на самом деле РФ пытается этим отвлечь внимание от того, что не может защитить собственную границу.

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