Верховная Рада увеличила численность пограничников на 15 000 человек

ГПСУ. Иллюстративное изображение (Фото: Telegram)

24 апреля Верховная Рада увеличила численность Государственной пограничной службы Украины на 15 000 военнослужащих. Об этом сообщил народный депутат от Голоса Ярослав Железняк.

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За законопроект №11091 в целом проголосовали 327 народных депутатов.

Нардеп отметил, что таким образом численность ГПСУ в течение года со дня прекращения или отмены военного положения на территории Украины составит до 75 000 человек, в том числе до 67 000 военнослужащих.