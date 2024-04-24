Верховная Рада увеличила численность пограничников на 15 000 человек
24 апреля Верховная Рада увеличила численность Государственной пограничной службы Украины на 15 000 военнослужащих. Об этом сообщил народный депутат от Голоса Ярослав Железняк.
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За законопроект №11091 в целом проголосовали 327 народных депутатов.
Нардеп отметил, что таким образом численность ГПСУ в течение года со дня прекращения или отмены военного положения на территории Украины составит до 75 000 человек, в том числе до 67 000 военнослужащих.
- 12 марта президент Зеленский информировал, что согласовал дальнейшие шаги развития ГПСУ, предусматривающие увеличение численности пограничных войск, в том числе в расчете на длительную защиту границ после войны.
- 18 марта Кабмин предложил Верховной Раде увеличить количество пограничников на 15 000 человек, внеся законопроект №11091 "О внесении изменения в пункт 1 раздела IX "Заключительные положения" закона Украины "О Государственной пограничной службе Украины".