Верховная Рада увеличила численность пограничников на 15 000 человек
ГПСУ. Иллюстративное изображение (Фото: Telegram)

24 апреля Верховная Рада увеличила численность Государственной пограничной службы Украины на 15 000 военнослужащих. Об этом сообщил народный депутат от Голоса Ярослав Железняк.

За законопроект №11091 в целом проголосовали 327 народных депутатов.

Нардеп отметил, что таким образом численность ГПСУ в течение года со дня прекращения или отмены военного положения на территории Украины составит до 75 000 человек, в том числе до 67 000 военнослужащих.

  • 12 марта президент Зеленский информировал, что согласовал дальнейшие шаги развития ГПСУ, предусматривающие увеличение численности пограничных войск, в том числе в расчете на длительную защиту границ после войны.
  • 18 марта Кабмин предложил Верховной Раде увеличить количество пограничников на 15 000 человек, внеся законопроект №11091 "О внесении изменения в пункт 1 раздела IX "Заключительные положения" закона Украины "О Государственной пограничной службе Украины".
верховная радагпсуЯрослав Железняк