Верховна Рада збільшила чисельність прикордонників на 15 000 осіб
24 квітня Верховна Рада збільшила чисельність Державної прикордонної служби України на 15 000 військовослужбовців. Про це повідомив народний депутат від Голосу Ярослав Железняк.
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За законопроєкт №11091 в цілому проголосували 327 народних депутатів.
Нардеп зазначив, що таким чином чисельність ДПСУ протягом року з дня припинення або скасування воєнного стану на території України становитиме до 75 000 осіб, зокрема до 67 000 військовослужбовців.
- 12 березня президент Зеленський інформував, що погодив подальші кроки розвитку ДПСУ, які передбачають збільшення чисельності прикордонних військ, зокрема в розрахунку на довготривалий захист кордонів після війни.
- 18 березня Кабмін запропонував Верховній Раді збільшити кількість прикордонників на 15 000 осіб, внісши законопроєкт №11091 "Про внесення зміни до пункту 1 розділу ІХ "Прикінцеві положення" закону України "Про Державну прикордонну службу України.