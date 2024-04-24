Верховна Рада збільшила чисельність прикордонників на 15 000 осіб
ДПСУ. Ілюстративне зображення (Фото: Telegram)

24 квітня Верховна Рада збільшила чисельність Державної прикордонної служби України на 15 000 військовослужбовців. Про це повідомив народний депутат від Голосу Ярослав Железняк.

За законопроєкт №11091 в цілому проголосували 327 народних депутатів.

Нардеп зазначив, що таким чином чисельність ДПСУ протягом року з дня припинення або скасування воєнного стану на території України становитиме до 75 000 осіб, зокрема до 67 000 військовослужбовців.

  • 12 березня президент Зеленський інформував, що погодив подальші кроки розвитку ДПСУ, які передбачають збільшення чисельності прикордонних військ, зокрема в розрахунку на довготривалий захист кордонів після війни.
  • 18 березня Кабмін запропонував Верховній Раді збільшити кількість прикордонників на 15 000 осіб, внісши законопроєкт №11091 "Про внесення зміни до пункту 1 розділу ІХ "Прикінцеві положення" закону України "Про Державну прикордонну службу України.
Верховна РадаДПСУярослав железняк