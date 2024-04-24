Верховна Рада збільшила чисельність прикордонників на 15 000 осіб

12 березня Зеленський інформував, що погодив подальші кроки розвитку ДПСУ, які передбачають збільшення чисельності прикордонних військ

ДПСУ. Ілюстративне зображення (Фото: Telegram)

24 квітня Верховна Рада збільшила чисельність Державної прикордонної служби України на 15 000 військовослужбовців. Про це повідомив народний депутат від Голосу Ярослав Железняк.

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За законопроєкт №11091 в цілому проголосували 327 народних депутатів.

Нардеп зазначив, що таким чином чисельність ДПСУ протягом року з дня припинення або скасування воєнного стану на території України становитиме до 75 000 осіб, зокрема до 67 000 військовослужбовців.