Зеленский: Украина увеличит численность пограничных войск – и для войны, и после нее

Фото: Офис президента

Украина будет увеличивать численность пограничных войск с учетом текущих задач защиты от РФ и в расчете на долговременную защиту после войны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

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"Будем увеличивать численность пограничных войск – и учитывая текущие задачи защиты от российской агрессии, и в расчете на долговременную защиту границ нашего государства после этой войны", – заявил он.

По закону, общая численность Государственной пограничной службы составляет 60 000 человек, в том числе 52 000 военнослужащих. При этом в особый период общая численность ГПСУ увеличивается на количество личного состава, призванного на военную службу во исполнение указов президента о мобилизации.

Зеленский отметил и поблагодарил подразделения и воинов пограничных войск, которые проявили себя особенно на этих неделях и месяцах: пограничникам Сумского отряда, противодействующим российским диверсантам и укрепляющим украинские позиции на границе. Также он отметил бойцов Черниговского и Харьковского пограничных отрядов.

Отдельно президент поблагодарил защитников-пограничников, которые воюют на фронте: бойцам пограничной комендатуры быстрого реагирования Волынского пограничного отряда, бригады "Месть" и "Стальная граница", а также воинам специального подразделения ДОЗОР.

Российские диверсионно-разведывательные группы регулярно пытаются прорваться через границу на севере Украины.

27 января в Сумской области российская диверсионная группа расстреляла брата и сестру из Хотинской громады. 3 февраля стало известно, что в Сумской области запретили движение транспорта у границы с РФ.

11 марта на Ставке верховного главнокомандующего также обсуждали строительство фортификаций, премьер-министр Денис Шмыгаль выступил по вопросу возведения новых линий обороны. Зеленский заявил, что задача — построить три полосы обороны протяженностью 2000 километров.

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