Зеленский заслушал Буданова: После "выборов" Путин может усилить мобилизацию
Российский диктатор Владимир Путин может усилить мобилизацию в армию оккупантов после так называемых "выборов" в РФ. Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, который сегодня заслушал отдельный доклад главы военной разведки Кирилла Буданова.
Украинский лидер сообщил, что на докладе, в частности, обсуждались военные планы РФ против украинского и других народов.
"Совместная задача мира сейчас – сбить эту больную путинскую фантазию, что у него якобы есть время для продолжения войны. Возможно, он усилит мобилизацию – после имитации "выборов" сейчас в марте. Мобилизацию россиян. Но мобилизацию ресурсов и финансов, остатков российских связей с миром мы должны ограничить еще больше, еще жестче", – заметил Зеленский.
По его словам, этим должен заниматься каждый лидер, который "ценит жизнь своего народа".
"Выборы" президента РФ намечены на 15-17 марта 2024 года. Россияне планируют незаконно провести их и на временно оккупированных территориях.
- В декабре 2023 года заместитель начальника ГУР сообщил, что Россия ежедневно набирает в оккупационную армию около 1000-1200 человек для продолжения войны против Украины.
- На сегодняшней Ставке верховного главнокомандующего также обсуждали строительство фортификаций, премьер-министр Денис Шмыгаль выступил по вопросу строительства новых линий обороны. Зеленский заявил, что задача — построить три линии обороны длиной 2000 километров.
- LIGA.net сообщил один источник в парламенте, один в Слуге народа и один в Голосе, что в Верховной Раде планируют провести однодневное заседание 14 марта, на повестке дня – ратификации и нелегитимные выборы в России.
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