Зеленский заслушал Буданова: После "выборов" Путин может усилить мобилизацию

Фото: Офис президента

Российский диктатор Владимир Путин может усилить мобилизацию в армию оккупантов после так называемых "выборов" в РФ. Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, который сегодня заслушал отдельный доклад главы военной разведки Кирилла Буданова.

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Украинский лидер сообщил, что на докладе, в частности, обсуждались военные планы РФ против украинского и других народов.

"Совместная задача мира сейчас – сбить эту больную путинскую фантазию, что у него якобы есть время для продолжения войны. Возможно, он усилит мобилизацию – после имитации "выборов" сейчас в марте. Мобилизацию россиян. Но мобилизацию ресурсов и финансов, остатков российских связей с миром мы должны ограничить еще больше, еще жестче", – заметил Зеленский.

По его словам, этим должен заниматься каждый лидер, который "ценит жизнь своего народа".

"Выборы" президента РФ намечены на 15-17 марта 2024 года. Россияне планируют незаконно провести их и на временно оккупированных территориях.