Зеленський натякнув на папу римського: Займаються віртуальним посередництвом за 2500 км

Раніше понтифік заявляв про буцімто необхідність Україні підняти "білий прапор" та почати переговори з РФ

Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні розкритикував тих представників церкви, хто займається "віртуальним посередництвом" між Україною та Росією. Український лідер не назвав конкретну особу та церкву, проте нещодавно стало відомо про подібні заяви папи римського Франциска.

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Він зауважив, що в Україні багато стін будинків та церков, котрі зараз обпалені та розбиті російськими снарядами: "І це дуже красномовно говорить, хто саме повинен зупинитись, щоб війна зупинилась".



"Коли російське зло 24 лютого розпочало цю війну, усі українці стали на захист. Християни, мусульмани, юдеї – всі", – зазначив голова держави.

Зеленський подякував кожному українському капелану, які перебувають у Силах оборони – на передовій захищають життя та людяність, підтримують молитвою, розмовою та справою.

"Ось що таке церква – з людьми. А не за дві з половиною тисячі кілометрів – десь там займатись віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче тебе знищити", – заявив Зеленський.

Президент подякував кожному, хто в Україні та з країною робить усе, аби зберегти життя, допомагає та перебуває "дійсно поруч" діями й молитвами.

9 березня агенція Reuters повідомила, що папа Франциск заявив, нібито Україна повинна мати "мужність", аби підняти "білий прапор" і домовитися про припинення війни з Росією.

10 березня начальник пресслужби Ватикану Маттео Бруні сказав, що понтифік у жодному разі не мав на увазі капітуляцію Києва.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відповів, що Україна не підійматиме іншого прапору, окрім як державного, та закликав понтифіка не повторювати історичних помилок.

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