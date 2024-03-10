Кулеба про "білий прапор" папи римського: У нас він синьо-жовтий, інших не підійматимемо
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на заяву папи римського Франциска щодо буцімто необхідності Україні підняти "білий прапор" та провести переговори з РФ. Він зазначив, що Україна не підійматиме іншого прапору, окрім як державного, та закликав понтифіка не повторювати історичних помилок. Про це посадовець написав у соцмережі X (колишній Twitter).
"Найсильніший той, хто у битві добра зі злом стає на бік добра, а не намагається зрівняти їх, назвавши це "переговорами", – написав він.
Щодо "білого прапору" Кулеба нагадав стратегію Ватикану з першої половини 20-го століття та закликав не повторювати історичних помилок й послідовно підтримувати Україну і її народ "у справедливій боротьбі за власне життя".
"Наш прапор — синьо-жовтий. Під ним ми живемо, помираємо та перемагаємо. Ми не підійматимемо інших прапорів", – наголосив очільник МЗС.
Він заявив, що Україна вдячна Францискові за "постійні молитви за мир" та продовжує сподіватися, що після двох років російсько-української війни понтифік знайде можливість здійснити Апостольський візит в Україну, аби підтримати понад мільйон римо-католиків, понад п'ять мільйонів греко-католиків, а також всіх християн та всіх українців.
Учора агенція Reuters повідомила, що папа Франциск заявив, нібито Україна повинна мати "мужність", аби підняти "білий прапор" і домовитися про припинення війни з Росією.
Сьогодні начальник пресслужби Ватикану Маттео Бруні сказав, що понтифік у жодному разі не мав на увазі капітуляцію Києва.
- На початку жовтня 2022 року Франциск звернувся до Путіна та Зеленського, запропонувавши "шукати умови для переговорів".
- А у серпні 2023-го папа почав хвалити російський імперіалізм, хоча потім і визнав, що його заяви про "велику" Росію були "погано сформульовані".
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