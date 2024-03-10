Кулеба про "білий прапор" папи римського: У нас він синьо-жовтий, інших не підійматимемо

Він зазначив, що Україна продовжує сподіватися на Апостольський візит понтифіка після двох років війни

Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на заяву папи римського Франциска щодо буцімто необхідності Україні підняти "білий прапор" та провести переговори з РФ. Він зазначив, що Україна не підійматиме іншого прапору, окрім як державного, та закликав понтифіка не повторювати історичних помилок. Про це посадовець написав у соцмережі X (колишній Twitter).

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"Найсильніший той, хто у битві добра зі злом стає на бік добра, а не намагається зрівняти їх, назвавши це "переговорами", – написав він.

Щодо "білого прапору" Кулеба нагадав стратегію Ватикану з першої половини 20-го століття та закликав не повторювати історичних помилок й послідовно підтримувати Україну і її народ "у справедливій боротьбі за власне життя".

"Наш прапор — синьо-жовтий. Під ним ми живемо, помираємо та перемагаємо. Ми не підійматимемо інших прапорів", – наголосив очільник МЗС.

Він заявив, що Україна вдячна Францискові за "постійні молитви за мир" та продовжує сподіватися, що після двох років російсько-української війни понтифік знайде можливість здійснити Апостольський візит в Україну, аби підтримати понад мільйон римо-католиків, понад п'ять мільйонів греко-католиків, а також всіх християн та всіх українців.

Учора агенція Reuters повідомила, що папа Франциск заявив, нібито Україна повинна мати "мужність", аби підняти "білий прапор" і домовитися про припинення війни з Росією.

Сьогодні начальник пресслужби Ватикану Маттео Бруні сказав, що понтифік у жодному разі не мав на увазі капітуляцію Києва.

ДОВІДКА. Ймовірно, Кулеба відсилає до римського папи Пія XII. Під час його правління у часи Другої світової війни Ватикан, зокрема, відкрито не засуджував нацистського диктатора Адольфа Гітлера та Голокост. Через це у медіа Пія XII іноді називають "папою Гітлера". У Ватикані ж заявляють, що понтифік вів негласну роботу для порятунку людей. Німецький історик Міхаель Фельдкамп з посиланням на архів Ватикану Ймовірно, Кулеба відсилає до римського папи Пія XII. Під час його правління у часи Другої світової війни Ватикан, зокрема, відкрито не засуджував нацистського диктатора Адольфа Гітлера та Голокост. Через це у медіа Пія XII іноді називають "папою Гітлера". У Ватикані ж заявляють, що понтифік вів негласну роботу для порятунку людей. Німецький історик Міхаель Фельдкамп з посиланням на архів Ватикану стверджує , що Пій ХІІ особисто врятував принаймні 15 000 євреїв.

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