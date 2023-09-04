Папа римський визнав, що його заяви про "велику" Росію були "погано сформульованими"

Папа римський Франциск визнав, що його нещодавні коментарі про Росію, які в Україні були розцінені як звеличення імперіалізму, були "погано сформульованими". Про це повідомляє Reuters.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Виступаючи перед журналістами на борту літака, що повертався з Монголії, він заявив, що його наміром було нагадати молодим росіянам про "велику культурну спадщину", а не про політичну.

"Я не думав про імперіалізм, коли говорив це <…> Можливо, це не найкращий спосіб висловити це, але, говорячи про велику Росію, я мав на увазі не стільки географію, скільки культуру", – сказав Франциск, згадавши Достоєвського, одного зі своїх улюблених авторів.

Він також сказав, що російську культуру "не слід скасовувати через політичні проблеми".

25 серпня, виступаючи перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі, папа римський заявив, що росіяни – це спадкоємці "великої" держави, і згадав у цьому контексті про Петра I, Катерину II та інших.

Спікер МЗС Олег Ніколенко наголосив у відповідь, що саме такою імперіалістичною пропагандою, "духовними скрепами" та "потребою" в порятунку "великої матінки Росії" Кремль виправдовує вбивства тисяч українців та знищення сотень українських міст і сіл.

Предстоятель УГКЦ теж відреагував – наголосив, що такі заяви лише надихають неоколоніальні амбіції росіян, а тому церква очікує на пояснення ситуації від Ватикану.

На початку жовтня 2022 року Франциск звернувся до Путіна та Зеленського, запропонувавши "шукати умови для переговорів".

16 листопада під час недільної меси Франциск заявив, що просить Бога поквапитися із припиненням війни в Україні.

Пізніше він дав зрозуміти, що засуджує російського диктатора Володимира Путіна як винуватця, який розв'язав війну в Україні, хоч і не каже цього прямо.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.