Папа римський визнав, що його заяви про "велику" Росію були "погано сформульованими"
Папа римський Франциск визнав, що його нещодавні коментарі про Росію, які в Україні були розцінені як звеличення імперіалізму, були "погано сформульованими". Про це повідомляє Reuters.
Виступаючи перед журналістами на борту літака, що повертався з Монголії, він заявив, що його наміром було нагадати молодим росіянам про "велику культурну спадщину", а не про політичну.
"Я не думав про імперіалізм, коли говорив це <…> Можливо, це не найкращий спосіб висловити це, але, говорячи про велику Росію, я мав на увазі не стільки географію, скільки культуру", – сказав Франциск, згадавши Достоєвського, одного зі своїх улюблених авторів.
Він також сказав, що російську культуру "не слід скасовувати через політичні проблеми".
25 серпня, виступаючи перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі, папа римський заявив, що росіяни – це спадкоємці "великої" держави, і згадав у цьому контексті про Петра I, Катерину II та інших.
Спікер МЗС Олег Ніколенко наголосив у відповідь, що саме такою імперіалістичною пропагандою, "духовними скрепами" та "потребою" в порятунку "великої матінки Росії" Кремль виправдовує вбивства тисяч українців та знищення сотень українських міст і сіл.
Предстоятель УГКЦ теж відреагував – наголосив, що такі заяви лише надихають неоколоніальні амбіції росіян, а тому церква очікує на пояснення ситуації від Ватикану.
- На початку жовтня 2022 року Франциск звернувся до Путіна та Зеленського, запропонувавши "шукати умови для переговорів".
- 16 листопада під час недільної меси Франциск заявив, що просить Бога поквапитися із припиненням війни в Україні.
- Пізніше він дав зрозуміти, що засуджує російського диктатора Володимира Путіна як винуватця, який розв'язав війну в Україні, хоч і не каже цього прямо.
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