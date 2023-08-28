RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

МЗС: З вуст папи римського свідомо або ні звучить пропаганда про "духовні скрепи"

Этот материал также доступен на русском
28.08.2023, 21:05
МЗС: З вуст папи римського свідомо або ні звучить пропаганда про
Папа римський Франциск (фото – ЕРА)

У Міністерстві закордонних справ відреагували на слова папи римського Франциска, який заявив, що росіяни – це спадкоємці "великої" держави, і згадав у цьому контексті про Петра I, Катерину II та інших. У відомстві Дмитра Кулеби заявили, що з вуст папи римського прозвучала "імперіалістична пропаганда", якою РФ виправдовує свою агресію проти України.

Папа римський виступив перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі 25 серпня.

У своїй промові він сказав: "Ніколи не забувайте про спадщину. Ви – нащадки великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра І, Катерини ІІ, тієї імперії – великої, освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви – нащадки великої Матінки Росії, крокуйте вперед з цим. І дякую вам – дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами".

Речник МЗС Олег Ніколенко наголосив, що саме такою імперіалістичною пропагандою, "духовними скрепами" і "потребою" в порятунку "великої Матінки Росії" Кремль виправдовує вбивства тисяч українців і знищення сотень українських міст і сіл.

"Дуже прикро, що російські великодержавні ідеї, які, власне, і є причиною хронічної агресивності Росії, свідомо або несвідомо, звучать з вуст папи римського, місія якого, в нашому розумінні, саме полягає в тому, аби відкрити очі російської молоді на руйнівний курс нинішнього російського керівництва", – заявив Ніколенко.

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнамзсФранцискпапа римськийолег ніколенко
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 