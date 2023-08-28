МЗС: З вуст папи римського свідомо або ні звучить пропаганда про "духовні скрепи"

У Міністерстві закордонних справ відреагували на слова папи римського Франциска, який заявив, що росіяни – це спадкоємці "великої" держави, і згадав у цьому контексті про Петра I, Катерину II та інших. У відомстві Дмитра Кулеби заявили, що з вуст папи римського прозвучала "імперіалістична пропаганда", якою РФ виправдовує свою агресію проти України.

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Папа римський виступив перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі 25 серпня.

У своїй промові він сказав: "Ніколи не забувайте про спадщину. Ви – нащадки великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра І, Катерини ІІ, тієї імперії – великої, освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви – нащадки великої Матінки Росії, крокуйте вперед з цим. І дякую вам – дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами".

Речник МЗС Олег Ніколенко наголосив, що саме такою імперіалістичною пропагандою, "духовними скрепами" і "потребою" в порятунку "великої Матінки Росії" Кремль виправдовує вбивства тисяч українців і знищення сотень українських міст і сіл.

"Дуже прикро, що російські великодержавні ідеї, які, власне, і є причиною хронічної агресивності Росії, свідомо або несвідомо, звучать з вуст папи римського, місія якого, в нашому розумінні, саме полягає в тому, аби відкрити очі російської молоді на руйнівний курс нинішнього російського керівництва", – заявив Ніколенко.

На початку жовтня 2022 року Франциск звернувся до Путіна та Зеленського, запропонувавши "шукати умови для переговорів".

16 листопада під час недільної меси Франциск заявив, що просить Бога поквапитися з припиненням війни в Україні.

Пізніше він дав зрозуміти, що засуджує російського диктатора Володимира Путіна як винуватця, який розв'язав війну в Україні, хоч і не говорить цього прямо.

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