МИД: Из уст папы римского сознательно или нет звучит пропаганда о "духовных скрепах"

В Министерстве иностранных дел отреагировали на слова папы римского Франциска, заявившего, что россияне – это наследники "великого" государства, и упомянул в этом контексте о Петре I, Екатерине II и других. В ведомстве Дмитрия Кулебы заявили, что из уст папы римского прозвучала "империалистическая пропаганда", которой РФ оправдывает свою агрессию против Украины.

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Папа римский выступил перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге 25 августа.

В своей речи он сказал: "Никогда не забывайте о наследии. Вы – наследники великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, просвещенной, [страны] большой культуры и большой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследства, вы наследники великой Матушки России, идите вперед с этим. И спасибо вам. Спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть россиянами".

Спикер МИД Олег Николенко подчеркнул, что именно такой империалистической пропагандой, "духовными скрепами" и "потребностью" в спасении "великой Матери России" Кремль оправдывает убийства тысяч украинцев и уничтожение сотен украинских городов и сел.

"Очень досадно, что российские великодержавные идеи, которые, собственно, и являются причиной хронической агрессивности России, сознательно или бессознательно, звучат из уст папы римского, миссия которого, в нашем понимании, как раз состоит в том, чтобы открыть глаза российской молодежи на разрушительный курс нынешнего российского руководства", – заявил Николенко.

В начале октября 2022 года Франциск обратился к Путину и Зеленскому, предложив "искать условия для переговоров".

16 ноября во время воскресной мессы Франциск заявил, что просит Бога поторопиться с прекращением войны в Украине.

Позже он дал понять, что осуждает российского диктатора Владимира Путина как виновника, развязавшего войну в Украине, хотя и не говорит этого прямо.

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