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Папа римский признал, что его заявления о "великой" России были "плохо сформулированы"

Цей матеріал також доступний українською
04.09.2023, 21:08
Папа римский признал, что его заявления о
Папа римский Франциск (фото - ЕРА)

Папа римский Франциск признал, что его недавние комментарии о России, которые в Украине были расценены как восхваление империализма, были "плохо сформулированы". Об этом сообщает Reuters.

Выступая перед журналистами на борту самолета, возвращающегося из Монголии, он заявил, что его намерением было напомнить молодым россиянам о "великом культурном наследии", а не о политическом.

"Я не думал об империализме, когда говорил это <…> Может быть, это не лучший способ выразить это, но, говоря о великой России, я имел в виду не столько географию, сколько культуру", – сказал Франциск, упомянув Достоевского, одного из своих любимых авторов.

Он также сказал, что российскую культуру "не следует отменять из-за политических проблем".

25 августа, выступая перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге, папа римский заявил, что россияне – это наследники "великого" государства, и упомянул в этом контексте о Петре I, Екатерине II и других. 

Спикер МИД Олег Николенко подчеркнул в ответ, что именно такой империалистической пропагандой, "духовными скрепами" и "потребностью" в спасении "великой матушки России" Кремль оправдывает убийства тысяч украинцев и уничтожение сотен украинских городов и сел.

Предстоятель УГКЦ тоже отреагировал – подчеркнул, что такие заявления только вдохновляют неоколониальные амбиции россиян, а поэтому церковь ожидает объяснения ситуации от Ватикана. 

Оксана Житнюк
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ВатиканПапа римскийфранциск
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