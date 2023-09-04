Папа римский признал, что его заявления о "великой" России были "плохо сформулированы"

Папа римский Франциск признал, что его недавние комментарии о России, которые в Украине были расценены как восхваление империализма, были "плохо сформулированы". Об этом сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Выступая перед журналистами на борту самолета, возвращающегося из Монголии, он заявил, что его намерением было напомнить молодым россиянам о "великом культурном наследии", а не о политическом.

"Я не думал об империализме, когда говорил это <…> Может быть, это не лучший способ выразить это, но, говоря о великой России, я имел в виду не столько географию, сколько культуру", – сказал Франциск, упомянув Достоевского, одного из своих любимых авторов.

Он также сказал, что российскую культуру "не следует отменять из-за политических проблем".

25 августа, выступая перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге, папа римский заявил, что россияне – это наследники "великого" государства, и упомянул в этом контексте о Петре I, Екатерине II и других.

Спикер МИД Олег Николенко подчеркнул в ответ, что именно такой империалистической пропагандой, "духовными скрепами" и "потребностью" в спасении "великой матушки России" Кремль оправдывает убийства тысяч украинцев и уничтожение сотен украинских городов и сел.

Предстоятель УГКЦ тоже отреагировал – подчеркнул, что такие заявления только вдохновляют неоколониальные амбиции россиян, а поэтому церковь ожидает объяснения ситуации от Ватикана.

В начале октября 2022 года Франциск обратился к Путину и Зеленскому, предложив "искать условия для переговоров".

16 ноября во время воскресной мессы Франциск заявил, что просит Бога поторопиться с прекращением войны в Украине.

Позже он дал понять, что осуждает российского диктатора Владимира Путина как виновника, развязавшего войну в Украине, хотя и не говорит этого прямо.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.