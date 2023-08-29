Папа римский начал хвалить российский империализм. Глава УГКЦ: Надеемся, сказал спонтанно

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) отреагировал на высказывания папы римского Франциска, который начал расхваливать российский империализм и заявил, что УГКЦ ждет объяснений от Ватикана. Об этом сказано в сообщении пресс-службы церкви.

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По его словам, в УГКЦ надеятся, что слова Франциска были спонтанными и не несли никаких исторических оценок, а также поддержки имперских амбиций России.

"Слова о "великой России Петра I, Екатерины II, той империи — великой, просвещенной, страны великой культуры и великой гуманности" — самый плохой пример империализма и крайнего российского национализма", — заявил Святослав.

Он отметил, что эти слова папы могут быть восприняты как поддержка российского империализма, который стал причиной войны РФ против Украины.

"Примеры, приведенные святейшим отцом, действительно противоречат его науке о мире, ведь он всегда осуждал любую форму проявления империализма в современном мире и предупреждал об опасности крайнего национализма, подчеркивая, что именно он является причиной "третьей мировой войны по частям", — сказал священнослужитель.

Предстоятель УГКЦ подчеркнул, что такие заявления только вдохновляют неоколониальные амбиции россиян, а поэтому церковь ожидает объяснения ситуациии от Ватикана.

"УГКЦ вместе со всеми гражданами нашего государства осуждает идеологию "русского мира" и весь криминальный способ "быть россиянами". Надеемся, святейший отец услышит наш голос", — резюмировал он.

Ранее папа римский выступил перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге 25 августа.

В своей речи он сказал: "Никогда не забывайте о наследии. Вы – наследники великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, просвещенной, [страны] большой культуры и большой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследства, вы наследники великой Матушки России, идите вперед с этим. И спасибо вам. Спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть россиянами".

В начале октября 2022 года Франциск обратился к Путину и Зеленскому, предложив "искать условия для переговоров".

16 ноября во время воскресной мессы Франциск заявил, что просит Бога поторопиться с прекращением войны в Украине.

Позже он дал понять, что осуждает российского диктатора Владимира Путина как виновника, развязавшего войну в Украине, хотя и не говорит этого прямо.

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