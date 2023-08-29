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Папа Римський почав хвалити російський імперіалізм. Глава УГКЦ: Сподіваємось, сказав спонтанно

Этот материал также доступен на русском
29.08.2023, 06:26
Папа Римський почав хвалити російський імперіалізм. Глава УГКЦ: Сподіваємось, сказав спонтанно - Фото
Святослав (Фото: пресслужба УГКЦ)

Глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) відреагував на висловлювання папи римського Франциска, який почав розхвалювати російський імперіалізм і заявив, що на УГКЦ чекає пояснень від Ватикану. Про це йдеться у повідомленні пресслужби церкви.

За його словами, в УГКЦ сподіваються, що слова Франциска були спонтанними і не мали жодних історичних оцінок, а також підтримки імперських амбіцій Росії.

"Слова про "велику Росію Петра I, Катерину II, ту імперію — велику, освічену, країну великої культури і велику гуманність" — найгірший приклад імперіалізму і крайнього російського націоналізму", — заявив Святослав.

Він зазначив, що ці слова папи можуть бути сприйняті як підтримка російського імперіалізму, який спричинив війну РФ проти України.

"Приклади, наведені святішим отцем, дійсно суперечать його науці про мир, адже він завжди засуджував будь-яку форму прояву імперіалізму в сучасному світі і попереджав про небезпеку крайнього націоналізму, наголошуючи, що саме він є причиною "третьої світової війни по частинах", — сказав священнослужитель. 

Предстоятель УГКЦ наголосив, що такі заяви лише надихають неоколоніальні амбіції росіян, а тому церква очікує на пояснення ситуації від Ватикану.

"УГКЦ разом із усіма громадянами нашої держави засуджує ідеологію "російського світу" та весь кримінальний спосіб "бути росіянами". Сподіваємося, святіший отець почує наш голос", — резюмував він.

Папа римський виступив перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі 25 серпня.

У своїй промові він сказав: "Ніколи не забувайте про спадщину. Ви – нащадки великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра І, Катерини ІІ, тієї імперії – великої, освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви – нащадки великої Матінки Росії, крокуйте вперед з цим. І дякую вам – дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами".

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Дмитро Гриниченко
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