"Безчесні та неприйнятні": папа Франциск засудив російські ракетні удари по Україні

У листі до глави УГКЦ Святослава Папа Римський написав, що удари по цивільному населенню "не можуть бути нічим виправдані"

Папа Франциск із прапором України (Фото - Vatican Media Handout / EPA)

Глава католицької церкви папа Франциск вважає "безчесними та неприйнятними" російські ракетні удари по населенню та об'єктам критичної інфраструктури України. Про це йдеться в листі, який Папа Римський надіслав голові Української греко-католицької церкви Святославу (Шевчуку), повідомляє Vatican News.

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Лист понтифіка став відповіддю на звернення Святослава, у якому той поінформував Святий престол про наслідки масованого російського ракетного удару 29 грудня.

У листі до глави УГКЦ папа написав, що удари по цивільному населенню "не можуть бути нічим виправдані".

"Я знову хочу висловити свою причетність до мучеників України, оплакати та довірити загиблих Божій милості, втішити понівечених та обійняти всіх, хто страждає", – написав Франциск.

Папа також вважає, що через драматичні події у багатьох регіонах світу "війна в Україні може стати забутою".

"Наш обов'язок – не допустити мовчання... перш за все зобов'язати всіх, хто несе тягар відповідальності, а також міжнародну спільноту шукати шляхи миру", – сказано в листі.

Франциск запевнив Святослава, що продовжить "енергійні заклики" припинити застосування зброї в Україні та "почати шлях до справедливого миру".

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