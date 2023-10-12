Папі римському подарували прапор 72 бригади з черепом – пообіцяв молитися: фото
Папі римському Франциску вручили прапор 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені Чорних Запорожців. Фото показала пресслужба військової частини.
Прапор папі передали ще 10 жовтня римо-католицькі єпископи з України Радослав Змітрович та Олександр Язловецький.
Змітровичу його передав військовослужбовець бригади, попросивши вручити понтифіку. На ньому військові написали прохання про молитву: "Святійший Отче, молися за нас. З вірою і любов'ю".
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"Папа Франциск подякував за прапор і запевнив у молитві", – пишуть у 72 ОМБр.
У центрі геральдичного щита – зображення черепа, "адамової голови", який містився на зворотному боці прапора Чорних Запорожців.
- На початку жовтня 2022 року Франциск звернувся до Путіна та Зеленського, запропонувавши "шукати умови для переговорів".
- У вересні 2023 року понтифік запевнив єпископів УГКЦ у підтримці України; каже, "я з українським народом".
- Місяцем раніше він почав хвалити російський імперіалізм, хоча потім і визнав, що його заяви про "велику" Росію були "погано сформульовані".
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