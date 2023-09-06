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"Я з українським народом": папа Франциск запевнив єпископів УГКЦ у підтримці України

Этот материал также доступен на русском
06.09.2023, 20:47
Папа Франциск та архієпископ Святослав Шевчук (Фото - УГКЦ)

6 вересня глава католицької церкви папа Франциск прийняв у Ватикані делегацію єпископів з України на чолі з архієпископом Української греко-католицької церкви Святославом (Шевчуком) та запевнив їх у повній підтримці народу України. Про це повідомляє пресслужба УГКЦ.

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Під час зустрічі з понтифіком єпископи висловили розчарування висловлюваннями папи про Росію. Вони пояснили, що деякі заяви Ватикану та його глави "болючі та важкі для українського народу", оскільки віряни звикли сприймати папу римського як "всесвітній голос правди та справедливості".

Окремо було наголошено, що російська пропаганда "використовує непорозуміння між Україною та Ватиканом" для просування ідеології "русского мира".

Як заявили за підсумками зустрічі у Ватикані, папа Франциск у відповідь сказав, що він безумовно "з українським народом", і повторив, що його висловлювання про велич Росії мали на увазі "духовно-культурну велич", а не імперіалістичні устремління правителів. Понтифік також висловив глибокий жаль через непорозуміння.

25 серпня, виступаючи перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі, папа римський заявив, що росіяни – спадкоємці "великої" держави, і згадав у цьому контексті про Петра I, Катерину II та інших.

Спікер МЗС Олег Ніколенко підкреслив, що саме такою імперіалістичною пропагандою, "духовними скрєпами" та "потребою" у порятунку "великої матінки Росії" Кремль виправдовує вбивства тисяч українців та знищення сотень українських міст та сіл.

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Сергій Бережний
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