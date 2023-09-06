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"Я с украинским народом": папа Франциск заверил епископов УГКЦ в поддержке Украины

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2023, 20:47
Папа Франциск и архиепископ Святослав Шевчук (Фото - УГКЦ)

6 сентября глава католической церкви папа Франциск принял в Ватикане делегацию епископов из Украины во главе с архиепископом Украинской греко-католической церкви Святославом (Шевчуком) и заверил их в полной поддержке народа Украины. Об этом сообщает пресс-служба УГКЦ.

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Как сообщается, во время встречи с понтификом епископы выразили разочарование высказываниями папы о России. Они пояснили, что некоторые заявления Ватикана и его главы "болезненны и тяжелы для украинского народа", так как верующие привыкли воспринимать папу римского как "всемирный голос правды и справедливости".

Отдельно было отмечено, что российская пропаганда "использует недоразумения между Украиной и Ватиканом" для продвижения идеологии "русского мира".

Как заявили по итогам встречи в Ватикане, папа Франциск в ответ сказал, что он безусловно "с украинским народом", и повторил, что его высказывания о величии России имели в виду "духовно-культурное величие", а не империалистические устремления правителей. Понтифик также выразил глубокое сожаление в связи с недоразумением.

25 августа, выступая перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге, папа римский заявил, что россияне – наследники "великого" государства, и упомянул в этом контексте о Петре I, Екатерине II и других. 

Спикер МИД Олег Николенко подчеркнул, что именно такой империалистической пропагандой, "духовными скрепами" и "потребностью" в спасении "великой матушки России" Кремль оправдывает убийства тысяч украинцев и уничтожение сотен украинских городов и сел.

Читайте также: Новый скандал с Франциском. Хотел ли он оскорбить Украину

Сергей Бережной
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