Папе римскому подарили флаг 72 бригады с черепом – пообещал молиться: фото

Папе римскому Франциску вручили флаг 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени Черных Запорожцев. Фото показала пресс-служба воинской части.

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Флаг папе передали еще 10 октября римско-католические епископы из Украины Радослав Змитрович и Александр Язловецкий.

Змитровичу его передал военнослужащий бригады, попросив вручить понтифику. На нем военные написали прошение о молитве: "Святейший Отец, молись о нас. С верой и любовью".

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"Папа Франциск поблагодарил за флаг и заверил в молитве", – пишут в 72 ОМБр.

В центре геральдического щита — изображение черепа, "адамовой головы", который находился на обратной стороне знамени Черных Запорожцев.

В начале октября 2022 года Франциск обратился к Путину и Зеленскому, предложив "искать условия для переговоров".

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