Папе римскому подарили флаг 72 бригады с черепом – пообещал молиться: фото
Папе римскому Франциску вручили флаг 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени Черных Запорожцев. Фото показала пресс-служба воинской части.
Флаг папе передали еще 10 октября римско-католические епископы из Украины Радослав Змитрович и Александр Язловецкий.
Змитровичу его передал военнослужащий бригады, попросив вручить понтифику. На нем военные написали прошение о молитве: "Святейший Отец, молись о нас. С верой и любовью".
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"Папа Франциск поблагодарил за флаг и заверил в молитве", – пишут в 72 ОМБр.
В центре геральдического щита — изображение черепа, "адамовой головы", который находился на обратной стороне знамени Черных Запорожцев.
- В начале октября 2022 года Франциск обратился к Путину и Зеленскому, предложив "искать условия для переговоров".
- В сентябре 2023 года понтифик заверил епископов УГКЦ в поддержке Украины; говорит, "я с украинским народом".
- Месяцем ранее он начал хвалить российский империализм, хотя потом и признал, что его заявления о "великой" России были "плохо сформулированы".
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