"Бесчестные и неприемлемые": папа Франциск осудил российские ракетные удары по Украине
Глава католической церкви папа Франциск считает "бесчестными и неприемлемыми" российские ракетные удары по населению и объектам критической инфраструктуры Украины. Об этом говорится в письме, которое Папа Римский направил главе Украинской греко-католической церкви Святославу (Шевчуку), сообщает Vatican News.
Письмо понтифика стало ответом на обращение Святослава, в котором тот проинформировал Святой престол о последствиях массированного российского ракетного удара 29 декабря.
В письме к главе УГКЦ папа написал, что удары по гражданскому населению "не могут быть ничем оправданы".
"Я снова хочу выразить свою причастность к мученикам Украины, оплакать и вверить погибших Божьей милости, утешить изувеченных и обнять всех, кто страдает", – написал Франциск.
Папа также считает, что из-за драматичных событий во многих регионах мира "война в Украине может стать забытой".
"Наш долг – не допустить молчания... прежде всего обязать всех, кто несет бремя ответственности, а также международное сообщество искать пути к миру", – сказано в письме.
Франциск заверил Святослава, что продолжит "энергичные призывы" прекратить применение оружия в Украине и "начать путь к справедливому миру".
- В начале октября 2022 года Франциск обратился к Путину и Зеленскому, предложив "искать условия для переговоров".
- В сентябре 2023 года понтифик заверил епископов УГКЦ в поддержке Украины; говорит, "я с украинским народом".
- Месяцем ранее он начал хвалить российский империализм, хотя потом и признал, что его заявления о "великой" России были "плохо сформулированы".
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