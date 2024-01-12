"Бесчестные и неприемлемые": папа Франциск осудил российские ракетные удары по Украине

В письме к главе УГКЦ Святославу Папа Римский написал, что удары по гражданскому населению "не могут быть ничем оправданы"

Папа Франциск с флагом Украины (Фото - Vatican Media Handout / EPA)

Глава католической церкви папа Франциск считает "бесчестными и неприемлемыми" российские ракетные удары по населению и объектам критической инфраструктуры Украины. Об этом говорится в письме, которое Папа Римский направил главе Украинской греко-католической церкви Святославу (Шевчуку), сообщает Vatican News.

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Письмо понтифика стало ответом на обращение Святослава, в котором тот проинформировал Святой престол о последствиях массированного российского ракетного удара 29 декабря.

В письме к главе УГКЦ папа написал, что удары по гражданскому населению "не могут быть ничем оправданы".

"Я снова хочу выразить свою причастность к мученикам Украины, оплакать и вверить погибших Божьей милости, утешить изувеченных и обнять всех, кто страдает", – написал Франциск.

Папа также считает, что из-за драматичных событий во многих регионах мира "война в Украине может стать забытой".

"Наш долг – не допустить молчания... прежде всего обязать всех, кто несет бремя ответственности, а также международное сообщество искать пути к миру", – сказано в письме.

Франциск заверил Святослава, что продолжит "энергичные призывы" прекратить применение оружия в Украине и "начать путь к справедливому миру".

В начале октября 2022 года Франциск обратился к Путину и Зеленскому, предложив "искать условия для переговоров".

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