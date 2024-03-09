Папа римський вважає, що Україна має підняти білий прапор і вести переговори з Росією

Папа римський Франциск (фото - ЕРА)

Папа римський Франциск заявив, що Україна повинна мати "мужність", щоб підняти "білий прапор" і домовитися про припинення війни з Росією. Про це він сказав в записаному минулого місяця інтерв’ю швейцарській телерадіокомпанії RSI, передає новинне агентство Reuters, яке частково отримало стенограму розмови.

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Франциска запитали про його позицію щодо дебатів між тими, хто каже, що Україна повинна здатися, оскільки вона "не змогла дати відсіч російським військам", і тими, хто каже, що це легітимізує дії "найсильнішої сторони" – ймовірно, мається на увазі РФ. Інтерв'юер використав у запитанні термін "білий прапор".

"Це одна інтерпретація, це правда. Але я вважаю, що найсильнішим є той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей і має мужність білого прапора та веде переговори", – сказав Франциск, додавши, що переговори мають відбуватися за допомогою міжнародних сил.

Папа римський вважає, що "вести переговори" – це "сміливе слово".

"Коли ви бачите, що ви зазнали поразки, що справи йдуть не добре, ви повинні мати мужність вести переговори", – сказав Франциск.

Вихід повного інтерв’ю заплановано на 20 березня.

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