Папа римський вважає, що Україна має підняти білий прапор і вести переговори з Росією
Папа римський Франциск заявив, що Україна повинна мати "мужність", щоб підняти "білий прапор" і домовитися про припинення війни з Росією. Про це він сказав в записаному минулого місяця інтерв’ю швейцарській телерадіокомпанії RSI, передає новинне агентство Reuters, яке частково отримало стенограму розмови.
Франциска запитали про його позицію щодо дебатів між тими, хто каже, що Україна повинна здатися, оскільки вона "не змогла дати відсіч російським військам", і тими, хто каже, що це легітимізує дії "найсильнішої сторони" – ймовірно, мається на увазі РФ. Інтерв'юер використав у запитанні термін "білий прапор".
"Це одна інтерпретація, це правда. Але я вважаю, що найсильнішим є той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей і має мужність білого прапора та веде переговори", – сказав Франциск, додавши, що переговори мають відбуватися за допомогою міжнародних сил.
Папа римський вважає, що "вести переговори" – це "сміливе слово".
"Коли ви бачите, що ви зазнали поразки, що справи йдуть не добре, ви повинні мати мужність вести переговори", – сказав Франциск.
Вихід повного інтерв’ю заплановано на 20 березня.
- На початку жовтня 2022 року Франциск звернувся до Путіна та Зеленського, запропонувавши "шукати умови для переговорів".
- У серпні 2023-го Франциск почав хвалити російський імперіалізм, хоча потім і визнав, що його заяви про "велику" Росію були "погано сформульовані".
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