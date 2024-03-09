Папа римский считает, что Украина должна поднять белый флаг и вести переговоры с Россией

Папа римский Франциск (фото - ЕРА)

Папа римский Франциск заявил, что у Украины должно быть "мужество", чтобы поднять "белый флаг" и договориться о прекращении войны с Россией. Об этом он сказал в записанном в прошлом месяце интервью швейцарской телерадиокомпании RSI, передает новостное агентство Reuters, которое частично получило стенограмму разговора.

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Франциска спросили о его позиции по поводу дебатов между теми, кто говорит, что Украина должна сдаться, поскольку она "не смогла дать отпор российским войскам", и теми, кто говорит, что это легитимизирует действия "сильнейшей стороны" – вероятно, подразумевается РФ. Интервьюер использовал в вопросе термин "белый флаг".

"Это одна интерпретация, это правда. Но я считаю, что самым сильным является тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях и имеет мужество белого флага и ведет переговоры", – сказал Франциск, добавив, что переговоры должны проходить с помощью международных сил.

Папа римский считает, что "вести переговоры" – это "смелое слово".

"Когда вы видите, что вы потерпели поражение, что дела обстоят не хорошо, вы должны иметь мужество вести переговоры", – сказал Франциск.

Выход полного интервью запланирован на 20 марта.

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