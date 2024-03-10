Кулеба о "белом флаге" папы римского: У нас он сине-желтый, других не будем поднимать
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление папы римского Франциска о якобы необходимости Украине поднять "белый флаг" и провести переговоры с РФ. Он отметил, что Украина не будет поднимать другой флаг, кроме как государственый, и призвал понтифика не повторять исторические ошибки. Об этом чиновник написал в соцсети X (бывший Twitter).
"Самый сильный тот, кто в битве добра со злом становится на сторону добра, а не пытается уравнять их, назвав это "переговорами", – написал он.
Насчет "белого флага" Кулеба напомнил стратегию Ватикана с первой половины 20 века и призвал не повторять исторические ошибки и последовательно поддерживать Украину и ее народ "в справедливой борьбе за собственную жизнь".
"Наш флаг — сине-желтый. Под ним мы живем, умираем и побеждаем. Мы не будем поднимать другие флаги", – подчеркнул глава МИД.
Он заявил, что Украина благодарна Франциску за "постоянные молитвы за мир" и продолжает надеяться, что после двух лет российско-украинской войны понтифик найдет возможность совершить Апостольский визит в Украину, чтобы поддержать более миллиона римо-католиков, более пяти миллионов греко-католиков, а также всех христиан и всех украинцев.
Вчера агентство Reuters сообщило, что папа Франциск заявил, якобы Украина должна иметь "мужество", чтобы поднять "белый флаг" и договориться о прекращении войны с Россией.
Сегодня начальник пресс-службы Ватикана Маттео Бруни сказал, что понтифик ни в коем случае не имел в виду капитуляцию Киева.
- В начале октября 2022 года Франциск обратился к Путину и Зеленскому, предложив "искать условия для переговоров".
- А в августе 2023-го папа начал хвалить российский империализм, хотя потом и признал, что его заявления о "великой" России были "плохо сформулированы".
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