Кулеба о "белом флаге" папы римского: У нас он сине-желтый, других не будем поднимать
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление папы римского Франциска о якобы необходимости Украине поднять "белый флаг" и провести переговоры с РФ. Он отметил, что Украина не будет поднимать другой флаг, кроме как государственый, и призвал понтифика не повторять исторические ошибки. Об этом чиновник написал в соцсети X (бывший Twitter).

"Самый сильный тот, кто в битве добра со злом становится на сторону добра, а не пытается уравнять их, назвав это "переговорами", – написал он.

Насчет "белого флага" Кулеба напомнил стратегию Ватикана с первой половины 20 века и призвал не повторять исторические ошибки и последовательно поддерживать Украину и ее народ "в справедливой борьбе за собственную жизнь".

"Наш флаг — сине-желтый. Под ним мы живем, умираем и побеждаем. Мы не будем поднимать другие флаги", – подчеркнул глава МИД.

Он заявил, что Украина благодарна Франциску за "постоянные молитвы за мир" и продолжает надеяться, что после двух лет российско-украинской войны понтифик найдет возможность совершить Апостольский визит в Украину, чтобы поддержать более миллиона римо-католиков, более пяти миллионов греко-католиков, а также всех христиан и всех украинцев.

Вчера агентство Reuters сообщило, что папа Франциск заявил, якобы Украина должна иметь "мужество", чтобы поднять "белый флаг" и договориться о прекращении войны с Россией.

Сегодня начальник пресс-службы Ватикана Маттео Бруни сказал, что понтифик ни в коем случае не имел в виду капитуляцию Киева.

СПРАВКА.
Вероятно, Кулеба отсылает к римскому папе Пию XII. Во время его правления во времена Второй мировой войны Ватикан, в частности, открыто не осуждал нацистского диктатора Адольфа Гитлера и Холокост. Поэтому в медиа Пия XII иногда называют "папой Гитлера". В Ватикане же заявляют, что понтифик вел негласную работу по спасению людей. Немецкий историк Михаэль Фельдкамп со ссылкой на архив Ватикана утверждает, что Пий XII лично спас как минимум 15 000 евреев.

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