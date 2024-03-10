У Ватикані пояснили, що мав на увазі Папа Римський, говорячи про Україну та білий прапор

За словами начальника пресслужби Ватикану, Папа ніколи не казав про капітуляцію Києва

Фото: ЕРА/ ETTORE FERRARI

Начальник пресслужби Ватикану Маттео Бруні, коментуючи вчорашню заяву Папи Римського Франциска про необхідність Україні підняти білий прапор і піти на переговори з Росією, сказав, що понтифік у жодному разі не мав на увазі капітуляцію Києва.

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"Папа вживає термін "білий прапор" і у відповідь використовує запропонований інтерв'юером образ, щоб позначити ним припинення військових дій, перемир'я, досягнуте завдяки відвазі переговорів", – пояснив він.

В іншій частині інтерв'ю, говорячи про іншу ситуацію конфлікту, але маючи на увазі кожну ситуацію війни, понтифік чітко заявив: "Переговори ніколи не є капітуляцією", додав Бруні.

За його словами, Папа підтвердив свою "глибоку прихильність" до українського народу і закликав усі сторони "створити умови для дипломатичного вирішення в пошуках справедливого й тривалого миру".

Вихід повного інтерв’ю заплановано на 20 березня.

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