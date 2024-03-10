У Ватикані пояснили, що мав на увазі Папа Римський, говорячи про Україну та білий прапор
Начальник пресслужби Ватикану Маттео Бруні, коментуючи вчорашню заяву Папи Римського Франциска про необхідність Україні підняти білий прапор і піти на переговори з Росією, сказав, що понтифік у жодному разі не мав на увазі капітуляцію Києва.
"Папа вживає термін "білий прапор" і у відповідь використовує запропонований інтерв'юером образ, щоб позначити ним припинення військових дій, перемир'я, досягнуте завдяки відвазі переговорів", – пояснив він.
В іншій частині інтерв'ю, говорячи про іншу ситуацію конфлікту, але маючи на увазі кожну ситуацію війни, понтифік чітко заявив: "Переговори ніколи не є капітуляцією", додав Бруні.
За його словами, Папа підтвердив свою "глибоку прихильність" до українського народу і закликав усі сторони "створити умови для дипломатичного вирішення в пошуках справедливого й тривалого миру".
Вихід повного інтерв’ю заплановано на 20 березня.
- На початку жовтня 2022 року Франциск звернувся до Путіна та Зеленського, запропонувавши "шукати умови для переговорів".
- У серпні 2023-го Франциск почав хвалити російський імперіалізм, хоча потім і визнав, що його заяви про "велику" Росію були "погано сформульовані".
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