В Ватикане объяснили, что имел в виду Папа римский, говоря об Украине и белом флаге
Начальник пресс-службы Ватикана Маттео Бруни, комментируя вчерашнее заявление Папы римского Франциска о необходимости Украине поднять белый флаг и пойти на переговоры с Россией, сказал, что понтифик ни в коем случае не имел в виду капитуляцию Киева.
"Папа употребляет термин "белый флаг" и в ответ использует предложенный интервьюером образ, чтобы обозначить им прекращение военных действий, перемирие, достигнутое благодаря отваге переговоров", – объяснил он.
В другой части интервью, говоря о другой ситуации конфликта, но имея в виду каждую ситуацию войны, понтифик четко заявил: "Переговоры никогда не являются капитуляцией", добавил Бруни.
По его словам, Папа подтвердил свою "глубокую приверженность" украинскому народу и призвал все стороны "создать условия для дипломатического решения в поисках справедливого и продолжительного мира".
Выход полного интервью намечен на 20 марта.
- В начале октября 2022 года Франциск обратился к Путину и Зеленскому, предложив "искать условия для переговоров".
- В августе 2023-го Франциск начал хвалить российский империализм, хотя потом и признал, что его заявления о "великой" России были "плохо сформулированы".
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