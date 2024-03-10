В Ватикане объяснили, что имел в виду Папа римский, говоря об Украине и белом флаге

По словам начальника пресс-службы Ватикана, Папа никогда не говорил о капитуляции Киева

Фото: ЕРА/ETTORE FERRARI

Начальник пресс-службы Ватикана Маттео Бруни, комментируя вчерашнее заявление Папы римского Франциска о необходимости Украине поднять белый флаг и пойти на переговоры с Россией, сказал, что понтифик ни в коем случае не имел в виду капитуляцию Киева.

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"Папа употребляет термин "белый флаг" и в ответ использует предложенный интервьюером образ, чтобы обозначить им прекращение военных действий, перемирие, достигнутое благодаря отваге переговоров", – объяснил он.

В другой части интервью, говоря о другой ситуации конфликта, но имея в виду каждую ситуацию войны, понтифик четко заявил: "Переговоры никогда не являются капитуляцией", добавил Бруни.

По его словам, Папа подтвердил свою "глубокую приверженность" украинскому народу и призвал все стороны "создать условия для дипломатического решения в поисках справедливого и продолжительного мира".

Выход полного интервью намечен на 20 марта.

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