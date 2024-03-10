Зеленский намекнул на папу римского: Занимаются виртуальным посредничеством в 2500 км

Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении раскритиковал представителей церкви, которые занимаются "виртуальным посредничеством" между Украиной и Россией. Украинский лидер не назвал конкретного лица и церкви, однако недавно стало известно о подобных заявлениях папы римского Франциска.

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Он отметил, что в Украине много стен домов и церквей, которые сейчас обожжены и разбиты российскими снарядами: "И это очень красноречиво говорит, кто должен остановиться, чтобы война остановилась".



"Когда российское зло 24 февраля начало эту войну, все украинцы встали в защиту. Христиане, мусульмане, иудеи – все", – отметил глава государства.

Зеленский поблагодарил каждого украинского капеллана, которые находятся в Силах обороны – на передовой защищают жизнь и человечность, поддерживают молитвой, разговором и делом.

"Вот что такое церковь – с людьми. А не в двух с половиной тысячах километров – где-то там заниматься виртуальным посредничеством между тем, кто хочет жить, и тем, кто хочет тебя уничтожить", – заявил Зеленский.

Президент поблагодарил каждого, кто в Украине и со страной делает все, чтобы сохранить жизнь, помогает и находится "действительно рядом" действиями и молитвами.

9 марта агентство Reuters сообщило, что папа Франциск заявил, якобы Украина должна иметь "мужество", чтобы поднять "белый флаг" и договориться о прекращении войны с Россией.

10 марта начальник пресс-службы Ватикана Маттео Бруни сказал, что понтифик ни в коем случае не имел в виду капитуляцию Киева.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил, что Украина не будет поднимать другой флаг, кроме как государственный, и призвал понтифика не повторять исторические ошибки.

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