Рада збільшила чисельність прикордонників на 15 000 осіб. ДПСУ: Потрібно для захисту кордону

Андрій Демченко (Фото: Facebook)

Державну прикордонну службу України збільшать на 15 000 осіб – це потрібно для того, щоб надалі захистити кордон. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Демченко зазначив, що ДПСУ – складова частина Сил оборони й формує також бойові підрозділи, які зараз воюють на лінії фронту і захищають кордон з країною-терористкою.

"Треба розуміти, що коли потрібно буде взяти під контроль весь наш державний кордон, першими будуть залишатися прикордонники. Нам потрібна чисельна перевага від того, що є зараз, щоб мати зараз ці бойові підрозділи", – сказав він.

Речник наголосив, що збільшувати кількість прикордонників будуть у межах мобілізації, водночас добровольці також можуть самостійно звертатись до центрів комплектування ДПСУ.

Як зазначив Демченко, зараз прикордонна служба потребує операторів дронів, водіїв та артилеристів.

24 квітня Верховна Рада збільшила чисельність Державної прикордонної служби України на 15 000 військовослужбовців.

18 березня представник ГУР Юсов повідомив, що РФ навмисно запускає хвилю чуток про новий наступ на Сумську та Чернігівську області. Проте загроза є постійно, а ситуація відстежується українською стороною.

20 березня речник Державної прикордонної служби заявив, що російські ДРГ "досить часто" здійснюють заходи у північні області, найбільш активно – на Сумщину.

20 березня керівник Центру протидії дезінформації повідомив, що РФ проводить інформаційну кампанію щодо "схожості" ситуації на Сумщині та в Бахмуті через загострення обстрілів, але насправді РФ намагається цим відвернути увагу від того, що не може захистити власний кордон.

Дивіться також: "Посилюємо захист". Зеленський оглянув траншеї та вогневі пункти у Сумській області – відео