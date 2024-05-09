Словаччина заявила про збільшення незаконного переходу кордону українцями. ДПСУ відповіла

Словаччина каже про зростання у понад два рази порівняно з минулим роком, українська сторона зазначає, що у різні періоди цифри можуть різнитися

Фото: Західне регіональне управління ДПСУ - Західний кордон

Прикордонна поліція Словаччини заявила, що кількість українських чоловіків призовного віку, які незаконно перетинають кордон, зросла більш ніж у два рази у порівнянні з 2023 роком. У відомстві пов'язують це з прийняттям в Україні нового мобілізаційного закону, передає видання Barrons. Спроби незаконного перетину кордону фіксуються українськими прикордонниками щоденно, у різні періоди кількість може відрізнятися, повідомив у коментарі LIGA.net речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

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У словацькому відомстві заявили, що за перші чотири місяці 2024 року було затримано та звільнено 338 українців порівняно зі 166 за аналогічний період 2023 року.

"У перший тиждень травня ми захопили 45 чоловіків на зеленому кордоні (Так називають слабко захищену ділянку державного кордону. – Ред.). У той самий період минулого року ця кількість становила чотири", – сказала Агнеса Коперніцка, речниця прикордонної поліції країни.

Посадовиця заявила, що затриманим видають дозвіл на перебування у Словаччині та відпускають, реадмісії (повернення) в Україну не було з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Загалом за даними словацької сторони на їх кордоні було спіймано 1484 українців.

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"Спроби незаконного перетину кордону підрозділами ДПСУ, на жаль, фіксуються щодня. Це не змінна ситуація під час усього періоду введення в Україні воєнного стану", – відповів речник українського прикордонного відомства.

Він зазначив, що порушників затримують як у пунктах пропуску, так і на "зеленій" ділянці кордону, де таких спроб більшість.

За словами Демченка, у різні періоди кількість припинених спроб може бути різною, залежно від "намірів осіб незаконно перетнути кордон".

28 квітня у неділю вранці з Тиси на кордоні з Румунією витягнули тіла двох чоловіків. Їх знайшли ще в суботу ввечері під час патрулювання кордону, але через високі пороги та сильну течію дістати тіла з води вдалося лише на ранок.

6 травня на Закарпатті, неподалік від румунського кордону, впродовж дня з річки Тиса дістали тіла трьох потопельників. Одному з загиблих було 20 років.

У ДПСУ повідомили LIGA.net, що загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ у Тисі загинуло 28 осіб.

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