Словакия заявила об увеличении незаконного перехода границы украинцами. ГПСУ ответила

Словакия говорит о росте более чем в два раза по сравнению с прошлым годом, украинская сторона отмечает, что в разные периоды цифры могут различаться

Фото: Западное региональное управление ГНСУ - Западная граница

Пограничная полиция Словакии заявила, что количество украинских мужчин призывного возраста, незаконно пересекающих границу, возросло более чем в два раза по сравнению с 2023 годом. В ведомстве увязывают это с принятием в Украине нового мобилизационного закона, передает издание Barrons. Попытки незаконного пересечения границы фиксируются украинскими пограничниками ежедневно, в разные периоды количество может отличаться, сообщил в комментарии LIGA.net представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

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В словацком ведомстве заявили, что за первые четыре месяца 2024 года были задержаны и уволены 338 украинцев по сравнению со 166 за аналогичный период 2023 года.

"В первую неделю мая мы захватили 45 мужчин на зеленой границе (так называют слабо защищенный участок государственной границы. – Ред.). В тот же период прошлого года это количество составляло четыре ", – сказала Агнеса Коперницкая, спикер пограничной полиции страны.

Чиновница заявила, что задержанным выдают разрешение на пребывание в Словакии и отпускают, реадмиссии (возвращения) в Украину не было с начала полномасштабного вторжения РФ.

Всего по данным словацкой стороны на их границе были пойманы 1484 украинца.

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"Попытки незаконного пересечения границы подразделениями ГПСУ, к сожалению, фиксируются ежедневно. Это не переменная ситуация во время всего периода введения в Украине военного положения", – ответил представитель украинского пограничного ведомства.

Он отметил, что нарушителей задерживают как в пунктах пропуска, так и на "зеленом" участке границы, где таких попыток большинство.

По словам Демченко, в разные периоды количество прекращенных попыток может быть разным, в зависимости от "намерений лиц незаконно пересечь границу".

28 апреля в воскресенье утром из Тисы на границе с Румынией вытащили тела двух мужчин. Их нашли еще в субботу вечером во время патрулирования границы, но из-за высоких порогов и сильного течения извлечь тело из воды удалось только на утро.

6 мая в Закарпатье, неподалеку от румынской границы, в течение дня из реки Тиса извлекли тела трех утопающих. Одному из погибших было 20 лет.

В ГПСУ сообщили LIGA.net, что всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Тисе погибли 28 человек.

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