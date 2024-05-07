В Тисе за день обнаружили тела троих мужчин. Там погибли 28 человек с начала вторжения РФ

Фото: ГПСУ

На Закарпатье, неподалеку от румынской границы, вчера в течение дня из реки Тиса достали тела трех утопленников. Одному из погибших было 20 лет, написала Государственная пограничная служба. Спикер ведомства сообщил LIGA.net, что с начала полномасштабного вторжения России в реке погибли 28 человек.

Ниже в новости есть фото тел погибших, 18+.

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"После снижения уровня воды река Тиса открывает страшные находки", – отмечает ГПСУ.

Пограничники пишут, что сначала о находке тела в воде им сообщил местный рыбак – по прибытию наряд зафиксировал в воде тело человека без признаков жизни, служащие вызвали полицейских и спасателей.

Тело мужчины извлекли из реки, по данным ведомства, погибшим оказался 28-летний житель Ивано-Франковской области.

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ГПСУ сообщает, что в тот же день, во взаимодействии со спасателями и Нацполицией, узнала об обнаружении этого еще двух тел мужчин ниже по течению от границы: одно из погибших – 20-летний житель Сумской области, личность другого пока не установлена.

"В который раз призываем всех желающих переплывать Тису не рисковать своей жизнью и здоровьем! Несмотря на снижение уровня воды, река, как и любой другой неизвестный водоем, остается опасной для ее преодоления, особенно в темное время суток, когда жаждущие незаконного обогащения преступные элементы, предлагающие своим жертвам ее пересечь", – заключают правоохранители.

Спикер пограничного ведомства сообщил LIGA.net, что всего с начала российского вторжения в Тисе погибло 28 человек.

Фото: ГПСУ

Фото: ГНСУ

28 апреля в воскресенье утром из Тисы на границе с Румынией вытащили тела двух мужчин. Их нашли еще в субботу вечером во время патрулирования границы, но из-за высоких порогов и сильного течения извлечь тело из воды удалось только на утро.

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