Государственная пограничная служба сообщила о задержании сотрудниками Мукачевского отряда трех закарпатцев, которые собирались переплыть реку Тиса, чтобы незаконно попасть в Венгрию.

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Мужчины предварительно заплатили за услуги переправщику по $4000, получили спасательные жилеты и резиновую лодку, а также "инструктаж", как избежать встречи с пограничными нарядами и герметично упаковать личные вещи и документы в полиэтилен, пишет ГПСУ.

"Об опасности, которую несет в себе стремительное, глубокое и мощное течение Тисы, горе-плавцов никто не предупреждал. А чтобы "клиенты" не увидели, как выглядит предложенная для преодоления водная преграда, пересекать границу им приказали в темное время суток", – отмечают пограничники.

Мужчин обнаружили около двух часов ночи в 800 метрах от границы, на них составили админпротоколы за попытку незаконного пересечения государственной границы, дела направлены в суд, пишет ГПСУ.

Максимальное предусмотренное наказание для фигурантов – 13 600 грн штрафа или админарест на 15 суток с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения.

В настоящее время оперативники пограничного отряда устанавливают круг лиц, причастных к организации незаконного пересечения границы, заключает ведомство.

Ранее ГПСУ сообщила, что за 2023 год только в Тисе утонуло около 20 мужчин: "И это те, кого удалось найти…"

28 декабря 2023 года пограничники сообщили, что с румынской границей задержан нарушитель, который сопротивлялся и применил против пограничников перцовый баллончик.

5 января 2024 года ГПСУ задержала 10 мужчин, пытавшихся незаконно попасть в Румынию на лодке.

11 января пограничники сообщили, что 35-летний харьковчанин в гидрокостюме с ластами пытался вплавь добраться до Молдовы через ледяную реку Днестр, его задержали.

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