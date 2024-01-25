Державна прикордонна служба повідомила про затримання співробітниками Мукачівського загону трьох закарпатців, які збиралися переплисти річку Тиса, аби незаконно потрапити до Угорщини.

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Чоловіки попередньо заплатили за послуги переправнику по $4000, отримали рятувальні жилети та гумовий човен, а також "інструктаж" щодо того, як уникнути зустрічі з прикордонними нарядами та герметично запакувати особисті речі й документи у поліетилен, пише ДПСУ.

"Про небезпеку, яку несе у собі стрімка, глибока та потужна течія Тиси, горе-плавців ніхто не попереджав. А щоб "клієнти" не побачили, як виглядає запропонована для подолання водна перепона, перетинати кордон їм наказали у темний час доби", – зазначають прикордонники.

Чоловіків виявили близько другої години ночі за 800 метрів від кордону, на них склали адмінпротоколи за спробу незаконного перетинання державного кордону, справи скеровано до суду, пише ДПСУ.

Максимальне передбачене покарання для фігурантів – 13 600 грн штрафу або адмінарешт на 15 діб з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.

Наразі оперативники прикордонного загону встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконного перетину кордону, підсумовує відомство.

Раніше ДПСУ повідомила, що за 2023 рік лише у Тисі потонуло близько 20 чоловіків: "І це ті, кого вдалося знайти…"

28 грудня 2023 року прикордонники повідомили, що з румунським кордоном затримано порушника, який чинив опір та застосував проти прикордонників перцевий балончик.

5 січня 2024 року ДПСУ затримала 10 чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Румунії на човні.

11 січня прикордонники повідомили, що 35-річний харків'янин у гідрокостюмі з ластами намагався вплав дістатися до Молдови крижаною річкою Дністер, його затримали.

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