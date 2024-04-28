В воскресенье утром из реки Тиса на границе с Румынией вытащили тела двух мужчин. Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

Утопленников нашли еще в субботу вечером во время патрулирования границы, но из-за высоких порогов и сильного течения извлечь тело из воды удалось только на утро.

"С начала полномасштабного вторжения это уже 24-й случай гибели мужчин, пытавшихся преодолеть реку. Предостерегаем воздержаться от подобных "путешествий", это может быть опасно для вашей жизни", — говорится в сообщении Госпогранслужбы.

  • В феврале представитель ГПСУ в комментарии LIGA.net сообщил, что с начала российского полномасштабного вторжения украинские пограничники зафиксировали гибель 24 человек при попытке незаконно пересечь границу.
  • Около 83% от общего числа погибших были найдены именно в Тисе, по которой проходит часть украино-румынской и украино-венгерской границы.
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