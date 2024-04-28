З Тиси на кордоні з Румунією витягнули тіла двох чоловіків
У неділю вранці з річки Тиса на кордоні з Румунією витягнули тіла двох чоловіків. Про це повідомила Державна прикордонна служба.
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Потопельників знайшли ще в суботу ввечері під час патрулювання кордону, але через високі пороги та сильну течію дістати тіла з води вдалося лише на ранок
"Від початку повномасштабного вторгнення це вже 24-й випадок загибелі чоловіків, які намагались подолати річку. Застерігаємо утриматися від подібних "мандрівок", це може бути небезпечним для вашого життя", – йдеться в повідомленні Держприкордонслужби.
- У лютому речник ДПСУ у коментарі LIGA.net повідомив, що з початку російського повномасштабного вторгнення українські прикордонники зафіксували загибель 24 осіб під час спроби незаконно перетнути кордон.
- Близько 83% від загальної кількості загиблих було знайдено саме у Тисі, по якій проходить частина українсько-румунського та українсько-угорського кордону.