У неділю вранці з річки Тиса на кордоні з Румунією витягнули тіла двох чоловіків. Про це повідомила Державна прикордонна служба.

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Потопельників знайшли ще в суботу ввечері під час патрулювання кордону, але через високі пороги та сильну течію дістати тіла з води вдалося лише на ранок

"Від початку повномасштабного вторгнення це вже 24-й випадок загибелі чоловіків, які намагались подолати річку. Застерігаємо утриматися від подібних "мандрівок", це може бути небезпечним для вашого життя", – йдеться в повідомленні Держприкордонслужби.