У Тисі за день виявили тіла трьох чоловіків. Там загинуло 28 осіб з початку вторгнення РФ

Фото: ДПСУ

На Закарпатті, неподалік від румунського кордону, вчора впродовж дня з річки Тиса дістали тіла трьох потопельників. Одному з загиблих було 20 років, написала Державна прикордонна служба. Речник відомства повідомив LIGA.net, що з початку повномасштабного вторгнення Росії у річці загинуло 28 людей.

Нижче у новині є фото тіл загиблих, 18+.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Після зниження рівня води річка Тиса відкриває страшні знахідки", – зазначає ДПСУ.

Прикордонники пишуть, що спершу про знахідку тіла у воді їм повідомив місцевий рибалка – після прибуття наряд зафіксував у воді тіло людини без ознак життя, службовці викликали поліціянтів та рятувальників.

Тіло чоловіка дістали з річки, за даними відомства, загиблим виявився 28-річний мешканець Івано-Франківської області.

Читайте також: Річкою, горами, лісом і полем. Хто, як і за які гроші тікає від війни за кордон

ДПСУ повідомляє, що того ж дня, у взаємодії з рятувальниками та Нацполіцією, дізналася про виявлення цього ще двох тіл чоловіків нижче за течією від кордону: один із загиблих – 20-річний мешканець Сумської області, особу іншого поки не встановлено.

"Вкотре закликаємо усіх охочих перепливати Тису не ризикувати своїм життям і здоров’ям! Попри зниження рівня води, річка, як і будь-яка інша невідома водойма, залишається небезпечною для її подолання, особливо у темний час доби, коли спраглі до незаконного збагачення злочинні елементи, пропонують своїм жертвам її перетнути", – підсумовують правоохоронці.

Речник прикордонного відомства повідомив LIGA.net, що загалом з початку російського вторгнення у Тисі загинуло 28 людей.

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

28 квітня у неділю вранці з Тиси на кордоні з Румунією витягнули тіла двох чоловіків. Їх знайшли ще в суботу ввечері під час патрулювання кордону, але через високі пороги та сильну течію дістати тіла з води вдалося лише на ранок.

Дивіться також: Заплативши по $4000, закарпатці хотіли перепливти Тису у жилетах та на човні – відео ДПСУ