11 000 українських чоловіків втекли до Румунії з 2022 року – прикордонники країни

З січня до квітня 2024 року 2373 українці намагалися перетнути кордон з Румунією, зокрема через Тису

Річка Тиса (Фото – Daniel Baránek/Wikipedia)

З початку повномасштабного вторгнення близько 11 000 українських чоловіків незаконно перетнули кордон з Румунією, намагаючись уникнути мобілізації. Про це повідомляє румунська служба Радіо Свобода з посиланням на дані прикордонної поліції країни.

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За словами начальника прикордонної поліції Сігету-Мармацієй (північного міста поблизу кордону. – Ред.) Флоріна Комана, зазвичай українські чоловіки віком від 18 до 60 років просять захисту в румунських органів влади, стверджуючи, що не хочуть йти на війну.

Він заявив, що 19 чоловіків загинули, намагаючись перетнути кордон: 11 потонули в річці Тиса, а решта загинули під час спроби перетнути Карпати без належного спорядження, зокрема взимку.

Коман додав, що з січня до квітня 2024 року було зафіксовано 1218 випадків нелегального перетину державного кордону з України до Румунії, у яких, за словами Комана, були залучені 2373 українці.

Днями речник ДПСУ у коментарі LIGA.net повідомив, що з 2022 року українські прикордонники зафіксували загибель 28 осіб під час спроби незаконно перетнути кордон через Тису.

26 березня 2024 року голова МВС Молдови заявив, що прикордонники країни планують співпрацювати з українською владою і допомагати ловити ухилянтів, які намагаються втекти з України через Придністровський регіон.

9 травня прикордонна поліція Словаччини заявила, що кількість українських чоловіків призовного віку, які незаконно перетинають кордон, зросла більш ніж у два рази порівнюючи з 2023 роком. Речник ДПСУ повідомив LIGA.net, що у різні періоди цифри можуть різнитися.

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