11 000 украинских мужчин сбежали в Румынию с 2022 года – пограничники страны

С января по апрель 2024 года 2373 украинца пытались пересечь границу с Румынией, в частности через Тису

Река Тиса (Фото – Daniel Baránek/Wikipedia)

С начала полномасштабного вторжения около 11 000 украинских мужчин незаконно пересекли границу с Румынией, пытаясь избежать мобилизации. Об этом сообщает румынская служба Радио Свобода со ссылкой на данные пограничной полиции страны.

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По словам начальника пограничной полиции Сигету-Мармацией (северного города вблизи границы. – Ред.) Флорина Комана, обычно украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет просят защиты у румынских органов власти, утверждая, что не хотят идти на войну.

Он заявил, что 19 мужчин погибли, пытаясь пересечь границу: 11 утонули в реке Тиса, а остальные погибли при попытке пересечь Карпаты без должного снаряжения, в том числе зимой.

Коман добавил, что с января по апрель 2024 года было зафиксировано 1218 случаев нелегального пересечения государственной границы из Украины в Румынию, в которых, по словам Комана, были привлечены 2373 украинца.

На днях представитель ГПСУ в комментарии LIGA.net сообщил, что с 2022 года украинские пограничники зафиксировали гибель 28 человек при попытке незаконно пересечь границу через Тису.

26 марта 2024 года глава МВД Молдовы заявил, что пограничники страны планируют сотрудничать с украинскими властями и помогать ловить уклонистов, пытающихся бежать из Украины через Приднестровский регион.

9 мая пограничная полиция Словакии заявила, что количество украинских мужчин призывного возраста, незаконно пересекающих границу, возросло более чем в два раза по сравнению с 2023 годом. Спикер ГПСУ сообщил LIGA.net, что в разные периоды цифры могут отличаться.

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