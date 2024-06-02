У Міноборони розповіли, скільки людей вже оновили дані в Україні і за кордоном

Оновити військово-облікові дані можна у застосунку Резерв+ або ж у ЦНАПах чи ТЦК

Військовий квиток (Фото: Depositphotos)

Після набуття чинності закону про мобілізацію військовозобов’язані, призовники і резервісти продовжують оновлювати свої дані – як в Україні, так і за кордоном. Речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін повідомив, що станом на 2 червня дані оновили близько 1,5 млн людей.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Дані оновлюються у територіальних центрах комплектування і соцпідтримки, у центрах надання адміністративних послуг та через Резерв+. Варіант із мобільним застосунком все ще лідирує.

Лазуткін наголосив, що з 18 червня у Резерві+ з'явиться QR-код, і він буде повноцінним аналогом паперовому обліково-військовому документу.

Триває оновлення даних і за кордоном. З 18 травня через Резерв+ дані оновили понад 14 000 українців у 124 країнах. Серед країн-лідерів – Польща, Німеччина, Канада, Чехія, США, Велика Британія, Іспанія, Литва, Нідерланди та Словаччина.

З 18 травня набув чинності закон про мобілізацію, тому до 16 липня усі військовозобов'язані українці повинні оновити свої дані. Зробити це можна трьома шляхами – через ТЦК, ЦНАП або електронний кабінет.

Вручення повісток в Україні тепер може здійснюватись цілодобово, їх мають право вручати не тільки військові ТЦК, але й представники військових адміністрацій, місцевої влади та підприємств.

Читайте також: Побиття, алкоголь, наркотики і жінки: ЗСУ розкрили сценарії російських фейків про ТЦК