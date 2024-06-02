В Минобороны рассказали, сколько человек уже обновили данные в Украине и за границей

Обновить военно-учетные данные можно в приложении Резерв+, в ЦНАПах или ТЦК

Военный билет (Фото: Depositphotos)

После вступления в силу закона о мобилизации военнообязанные призывники и резервисты продолжают обновлять свои данные – как в Украине, так и за рубежом. Спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин сообщил, что по состоянию на 3 июня данные обновили около 1,5 млн человек.

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Данные обновляются в территориальных центрах комплектования и соцподдержки, центрах предоставления административных услуг и через Резерв+. Вариант с мобильным приложением все еще лидирует.

Лазуткин подчеркнул, что с 18 июня в Резерве+ появится QR-код, и он будет полноценным аналогом бумажному учетно-военному документу.

Продолжается обновление данных и за границей. С 18 мая через Резерв+ данные обновили более 14 000 украинцев в 124 странах. Среди стран-лидеров – Польша, Германия, Канада, Чехия, США, Великобритания, Испания, Литва, Нидерланды и Словакия.

С 18 мая вступил в силу закон о мобилизации, потому до 16 июля все военнообязанные украинцы должны обновить свои данные. Сделать это можно тремя способами – через ТЦК, ЦНАП или электронный кабинет.

Вручение повесток в Украине теперь может осуществляться круглосуточно, их вправе вручать не только военные ТЦК, но и представители военных администраций, местной власти и предприятий.

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