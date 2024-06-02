Побиття, алкоголь, наркотики і жінки: ЗСУ розкрили сценарії російських фейків про ТЦК

У ЗСУ попередили українців про нову хвилю фейкових відео, відзнятих ворогом для дискредитації військових ТЦК

Ілюстративне фото: Depositphotos

Сухопутні війська попередили українців, що у мережі можуть з’являтись фейкові відео, розповсюджені ворогом задля дискредитації військовослужбовців Територіальних центрів комплектування і соцпідтримки. У ЗСУ розповіли про основні ознаки таких фейків.

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"Важливо розуміти, що значна частина контенту в соцмережах, де зображені військовослужбовці Збройних Сил, нібито службовці ТЦК, та конфлікти з ними — продукти ворожих підрозділів інформаційних операцій", – наголосили військові.

У Сухопутних військах отримують дані про організацію зйомок таких сюжетів на тимчасово окупованій території.

"Елементи типові: люди в українському однострої разом з людьми в формі Національної поліції вступають в конфлікти з "місцевими жителями". Імітуються побиття, в кадрах присутні мікроавтобуси та автомобілі з чорними номерами, а також авто з українськими номерами різних регіонів реєстрації. Використовуються нейтральні локації, які важко визначити", – йдеться у повідомленні.

Самі відео при цьому поширюються у поганій якості задля імітації "природності". Раніше ворожі фахівці використовували більш професійний монтаж і не досягали результату, а отже тепер противник удосконалюється, зазначили у ЗСУ.

За даними військових, крім імітації конфліктів, готуються відео, що пов'язують військовослужбовців ТЦК з вживанням спиртних напоїв, наркотиків у закладах харчування та в супроводі жінок.

Сухопутні війська наголосили, що за останній час у мережі з'явилося кілька подібних відео, які набули значного поширення, але усі справжні ситуації, які мають місце, ретельно вивчаються, проводяться необхідні службові перевірки, а громадськість інформується у встановленому порядку.

Раніше у Силах оборони півдня вже попереджали про плани росіян знімати такі фейки за участю колаборантів: "Сценарій: неадекватні "військовослужбовці ТЦК" влаштовують алкогольну бійку в кафе, погрожують, розпускають руки, лізуть до дівчат etc".

3 травня заступник начальника ГУР МО Скібіцький заявив, що РФ має план дестабілізації України – військовий, дезінформаційний та міжнародної ізоляції.

10 травня в ГУР повідомили про новий виток російських ІПСО, де ворог використовує політичні гасла, які роз'єднують суспільство.

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