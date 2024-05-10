Воєнна розвідка повідомила про новий виток російських ІПСО для розколу українського суспільства

Інформкампанії РФ паразитують на справжніх проблемах, проте "чимало з них" спричинені агресією Росії, акцентують у відомстві

Фото: ГУР

Головне управління розвідки повідомило про новий виток російських інформаційно-психологічних спецоперацій та закликало до єдності українського суспільства.

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"Разом із загостренням обстановки на фронті противник посилює дестабілізаційні зусилля, спрямовані на розкол українського суспільства. Зокрема, може використовувати для цього масові заходи, куди вкидає власні провокації", – написало відомство.

Військовими цілями окупантів є не лише військові об'єкти, а також і цивільна інфраструктура – лікарні, вокзали, скупчення людей, акцентувала розвідка.

ГУР повідомило про спроби інформаційних кампаній РФ з використанням політичних гасел, які роз'єднують суспільство: вони паразитують на справжніх проблемах, проте чимало з них спричинені агресією Росії.

"У цей важкий час є потреба дотримуватися внутрішньої єдності, підтримувати одне одного. Ворог уміє чудово маніпулювати почуттями та зневірою, емоціями та фактами, перемішує правду з брехнею", – наголосили у відомстві.

У воєнній розвідці зазначили, що українські фахівці з інформаційних операцій "роблять усе можливе" для захисту суспільства, проте їм також потрібні розуміння та допомога українців.

Наприкінці листопада 2023 року представник ГУР Черняк повідомив, що росіяни виділили $1,5 мільярда на інформаційну операцію "Майдан-3", з них $250 млн – на ведення у Telegram.

У лютому 2024 року Комітет з питань розвідки при президентові України заявив, що російська спецоперація "Майдан-3" досягне кульмінації у березні-травні 2024 року. За задумом окупантів, їм вдасться "розхитати ситуацію" в Україні на першу половину червня – і тоді їй буде завдано військової поразки на сході, в цьому і є ключова ідея операції загарбників.

Представник ГУР Юсов повідомив, що воєнна розвідка має списки людей, за якими "працюють" росіяни у межах спецоперації "Майдан-3", аби залучити їх до поширення своєї риторики та вплинути на суспільно-політичну ситуацію в Україні.

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