ГУР: Росія активізувала кампанію з дискредитації України на Близькому Сході – деталі плану
Росія активізувала дезінформаційну кампанію проти України на Близькому Сході: для цього використовуються агентурна мережа, засоби пропаганди та дипломатичні представництва країни-агресора. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.
За даними військової розвідки, у гібридної операції РФ наступні завдання:
→ виправдати загарбницьку війну;
→ дискредитувати Україну та держави Заходу;
→ нав’язати неприйнятні умови переговорів;
→ поліпшити власне становище у регіоні;
→ домогтись зменшення економічного і політичного тиску, якого Москва зазнає через агресію та вчинення воєнних злочинів.
Аби досягнути вказаних цілей РФ посилено використовує свою агентурну мережу, засоби пропаганди та дипломатичні представництва, пояснює ГУР.
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За даними відомства, працівники російського посольства у Єгипті отримали вказівки з Кремля провести низку зустрічей під дипломатичним прикриттям – щоб поширити дезінформацію про війну та провести вербувальні заходи.
Окрім цього, у межах операції загарбники розсилають до посольств інших держав у Каїрі пропагандистські матеріали – у них виправдовують ведення війни проти України, зауважує військова розвідка.
ГУР наводить назви цих документів: "О роли Запада в конфликте на Украине" та "О ситуации вокруг Украины". У них подано версію історії України з моменту краху СРСР з погляду російського диктатора Володимира Путіна, а РФ представлена як "жертва", пояснює відомство.
"Ключова ідея, яку просуває Кремль на Близькому Сході, ― безальтернативність нав’язаного ним сценарію завершення війни", – зазначають у військовий розвідці.
ГУР пише, що російський сценарій містить позбавлення України військової допомоги з боку Заходу, припинення бойових дій Силами безпеки й оборони України, збереження Росією контролю над окупованими українськими територіями та інші вимоги в стилі "вічного позаблокового статусу", "денацифікації" та "демілітаризації".
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- 27 лютого Комітет з питань розвідки при президентові України заявив, що російська спецоперація "Майдан-3" досягне кульмінації у березні-травні 2024 року.
- За задумом окупантів, їм вдасться "розхитати ситуацію" в Україні на першу половину червня – і тоді їй буде завдано військової поразки на сході, в цьому і є ключова ідея операції загарбників.
- Розвідники звернулися до українського суспільства та міжнародних партнерів і союзників із закликом посилити спільний опір та всеохопні безпекові заходи, особливо в інформаційному просторі.
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