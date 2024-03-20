ГУР: Россия активизировала кампанию по дискредитации Украины на Ближнем Востоке – план
Россия активизировала информационную кампанию против Украины на Ближнем Востоке: для этого используется агентурная сеть, средства пропаганды и дипломатические представительства страны-агрессора. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.
По данным военной разведки, у гибридной операции РФ следующие задачи:
→ оправдать захватническую войну;
→ дискредитировать Украину и государства Запада;
→ навязать неприемлемые условия переговоров;
→ улучшить собственное положение в регионе;
→ добиться уменьшения экономического и политического давления, которое Москва испытывает из-за агрессии и совершения военных преступлений.
Для достижения указанных целей РФ усиленно использует свою агентурную сеть, средства пропаганды и дипломатические представительства, объясняет ГУР.
Читайте также: ГУР: В Сирии тренируют российских дроноводов и местных наемников для войны против Украины
По данным ведомства, работники российского посольства в Египте получили указания из Кремля провести ряд встреч под дипломатическим прикрытием – чтобы распространить дезинформацию о войне и провести вербовочные мероприятия.
Кроме того, в рамках операции захватчики рассылают в посольства других государств в Каире пропагандистские материалы – в них оправдывают ведение войны против Украины, отмечает военная разведка.
ГУР приводит названия этих документов: "О роли Запада в конфликте в Украине" и "О ситуации вокруг Украины". В них подана версия истории Украины с момента краха СССР с точки зрения российского диктатора Владимира Путина, а РФ представлена как "жертва", поясняет ведомство.
"Ключевая идея, продвигаемая Кремлем на Ближнем Востоке ― безальтернативность навязанного им сценария завершения войны", – отмечает военная разведка.
ГУР пишет, что российский сценарий включает лишение Украины военной помощи со стороны Запада, прекращение боевых действий Силами безопасности и обороны Украины, сохранение Россией контроля над оккупированными украинскими территориями и другие требования в стиле "вечного внеблокового статуса", "денацификации" и "демилитаризации".
Читайте также: ГУР: Россия намеренно разгоняет о новом наступлении на севере, ситуацию отслеживаем
- 27 февраля Комитет по разведке при президенте Украины заявил, что российская спецоперация "Майдан-3" достигнет кульминации в марте-мае 2024 года.
- По замыслу оккупантов, им удастся "расшатать ситуацию" в Украине на первую половину июня – и тогда ей будет нанесено военное поражение на востоке, в этом и есть ключевая идея операции захватчиков.
- Разведчики обратились к украинскому обществу и международным партнерам и союзникам с призывом усилить совместное сопротивление и всеобъемлющие меры безопасности, особенно в информационном пространстве.
Читайте также: ГУР ударило по нефтезаводу: мог погибнуть вице-президент "Лукойла" Робертус – источник