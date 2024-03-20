ГУР: Россия активизировала кампанию по дискредитации Украины на Ближнем Востоке – план

Володимир Путін EPA

Россия активизировала информационную кампанию против Украины на Ближнем Востоке: для этого используется агентурная сеть, средства пропаганды и дипломатические представительства страны-агрессора. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

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По данным военной разведки, у гибридной операции РФ следующие задачи:

→ оправдать захватническую войну;

→ дискредитировать Украину и государства Запада;

→ навязать неприемлемые условия переговоров;

→ улучшить собственное положение в регионе;

→ добиться уменьшения экономического и политического давления, которое Москва испытывает из-за агрессии и совершения военных преступлений.

Для достижения указанных целей РФ усиленно использует свою агентурную сеть, средства пропаганды и дипломатические представительства, объясняет ГУР.

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По данным ведомства, работники российского посольства в Египте получили указания из Кремля провести ряд встреч под дипломатическим прикрытием – чтобы распространить дезинформацию о войне и провести вербовочные мероприятия.

Кроме того, в рамках операции захватчики рассылают в посольства других государств в Каире пропагандистские материалы – в них оправдывают ведение войны против Украины, отмечает военная разведка.

ГУР приводит названия этих документов: "О роли Запада в конфликте в Украине" и "О ситуации вокруг Украины". В них подана версия истории Украины с момента краха СССР с точки зрения российского диктатора Владимира Путина, а РФ представлена как "жертва", поясняет ведомство.

"Ключевая идея, продвигаемая Кремлем на Ближнем Востоке ― безальтернативность навязанного им сценария завершения войны", – отмечает военная разведка.

ГУР пишет, что российский сценарий включает лишение Украины военной помощи со стороны Запада, прекращение боевых действий Силами безопасности и обороны Украины, сохранение Россией контроля над оккупированными украинскими территориями и другие требования в стиле "вечного внеблокового статуса", "денацификации" и "демилитаризации".

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27 февраля Комитет по разведке при президенте Украины заявил, что российская спецоперация "Майдан-3" достигнет кульминации в марте-мае 2024 года.

По замыслу оккупантов, им удастся "расшатать ситуацию" в Украине на первую половину июня – и тогда ей будет нанесено военное поражение на востоке, в этом и есть ключевая идея операции захватчиков.

Разведчики обратились к украинскому обществу и международным партнерам и союзникам с призывом усилить совместное сопротивление и всеобъемлющие меры безопасности, особенно в информационном пространстве.

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