ГУР: У Сирії тренують російських дроноводів та місцевих найманців для війни проти України

Навчання керування іранськими безпілотниками очолює один з командирів Хезболли

Іранський дрон Ababil 3 (Фото: Міноборони Ірану)

На аеродромі Шайрат у Сирії проходять тренування російських загарбників та місцевих найманців. Їх навчають керування дронами іранського виробництва для війни проти України. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

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За даними воєнної розвідки, навчання для загарбників проводять "Ліванська поліція Хезболли" та "Іранська революційна гвардія" на території сирійського аеродрому Шайрат.

Цей лівансько-ірансько-російський навчальний курс передбачає опанування безпілотниками Shahed-136 та Ababil 3, а також дистанційно керованими літаками Raad, зауважує ГУР.

Військові навчання очолює один із командирів Хезболли Камаль Абу Садік, котрий спеціалізується на виготовленні та обслуговуванні безпілотників, повідомляє відомство.

Разом з росіянами вишкіл проходять і найманці-сирійці, котрих РФ планує задіяти у війні проти України як операторів безпілотників, підсумовує воєнна розвідка.

ДОВІДКА. Ababil 3 — іранський дрон, котрий може використовуватися як для розвідки, так і в ударному варіанті. Швидкість польоту — до 200 км/год, радіус — 100-250 км, тривалість — 4-8 годин, висота — 5 км (дані різняться). Може нести керовані бомби Qaem із боєголовкою вагою 1,7 кг і радіусом використання 6 км або керовані ракети Almas із дальністю 8 км. Ababil 3 — іранський дрон, котрий може використовуватися як для розвідки, так і в ударному варіанті. Швидкість польоту — до 200 км/год, радіус — 100-250 км, тривалість — 4-8 годин, висота — 5 км (дані різняться). Може нести керовані бомби Qaem із боєголовкою вагою 1,7 кг і радіусом використання 6 км або керовані ракети Almas із дальністю 8 км.

17 жовтня 2023 року Центр нацспротиву поінформував, що інструктори з розформованої терористичної Групи Вагнера, які перебували в Білорусі, беруть активну участь у тренуванні бойовиків Хезболли у Сирії.

8 лютого 2024 року ГУР повідомило про успішну спецоперацію своїх кіберфахівців проти російських загарбників – станом на той день окупанти скаржилися на масовий збій програми керування дронами.

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