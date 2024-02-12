ГУР: У Сирії тренують російських дроноводів та місцевих найманців для війни проти України
На аеродромі Шайрат у Сирії проходять тренування російських загарбників та місцевих найманців. Їх навчають керування дронами іранського виробництва для війни проти України. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.
За даними воєнної розвідки, навчання для загарбників проводять "Ліванська поліція Хезболли" та "Іранська революційна гвардія" на території сирійського аеродрому Шайрат.
Цей лівансько-ірансько-російський навчальний курс передбачає опанування безпілотниками Shahed-136 та Ababil 3, а також дистанційно керованими літаками Raad, зауважує ГУР.
Військові навчання очолює один із командирів Хезболли Камаль Абу Садік, котрий спеціалізується на виготовленні та обслуговуванні безпілотників, повідомляє відомство.
Разом з росіянами вишкіл проходять і найманці-сирійці, котрих РФ планує задіяти у війні проти України як операторів безпілотників, підсумовує воєнна розвідка.
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