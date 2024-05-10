Военная разведка сообщила о новом витке российских ИПСО для раскола украинского общества

Информкампании РФ паразитируют на настоящих проблемах, однако "многие из них" вызваны агрессией России, акцентируют в ведомстве

Фото: ГУР

Главное управление разведки сообщило о новом витке российских информационно-психологических спецопераций и призвало к единству украинского общества.

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"Вместе с обострением обстановки на фронте противник усиливает дестабилизационные усилия, направленные на раскол украинского общества. В частности, может использовать для этого массовые мероприятия, куда вбрасывает собственные провокации", – написало ведомство.

Военными целями оккупантов являются не только военные объекты, но и гражданская инфраструктура – больницы, вокзалы, скопления людей, акцентировала разведка.

ГУР сообщило о попытках информационных кампаний РФ с использованием политических лозунгов, разъединяющих общество: они паразитируют на настоящих проблемах, однако многие из них вызваны агрессией России.

"В это тяжелое время есть необходимость соблюдать внутреннее единство, поддерживать друг друга. Враг умеет прекрасно манипулировать чувствами и разочарованием, эмоциями и фактами, перемешивает правду с ложью", – подчеркнули в ведомстве.

В военной разведке отметили, что украинские специалисты по информационным операциям "делают все возможное" для защиты общества, однако им также нужны понимание и помощь украинцев.

В конце ноября 2023 года представитель ГУР Черняк сообщил, что россияне выделили $1,5 миллиарда на информационную операцию "Майдан-3", из них $250 млн – на ведение в Telegram.

В феврале 2024 года Комитет по разведке при президенте Украины заявил, что российская спецоперация "Майдан-3" достигнет кульминации в марте-мае 2024 года. По замыслу оккупантов, им удастся "расшатать ситуацию" в Украине на первую половину июня – и тогда ей будет нанесено военное поражение на востоке, в этом и есть ключевая идея операции захватчиков.

Представитель ГУР Юсов сообщил, что военная разведка имеет списки людей, по которым "работают" россияне в рамках спецоперации "Майдан-3", чтобы привлечь их к распространению своей риторики и повлиять на общественно-политическую ситуацию в Украине.

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