Избиения, алкоголь, наркотики и женщины: ВСУ раскрыли сценарии российских фейков о ТЦК

В ВСУ предупредили украинцев о новой волне фейковых видео, отснятых врагом для дискредитации военных ТЦК

Иллюстративное фото: Depositphotos

Сухопутные войска предупредили украинцев, что в сети могут появляться фейковые видео, распространенные врагом для дискредитации военнослужащих Территориальных центров комплектования и соцподдержки. В ВСУ рассказали об основных признаках таких фейков.

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"Важно понимать, что значительная часть контента в соцсетях, где изображены военнослужащие Вооруженных Сил, якобы служащие ТЦК, и конфликты с ними – продукты вражеских подразделений информационных операций", – подчеркнули военные.

В Сухопутных войсках получают данные об организации съемок таких сюжетов на временно оккупированной территории.

"Элементы типичны: люди в украинской форме вместе с людьми в форме Национальной полиции вступают в конфликты с "местными жителями". Имитируются избиения, в кадрах присутствуют микроавтобусы и автомобили с черными номерами, а также авто с украинскими номерами разных регионов регистрации. Используются нейтральные локации, которые сложно определить", – сказано в сообщении.

Сами видео при этом распространяются в плохом качестве для имитации "естественности". Ранее вражеские специалисты использовали более профессиональный монтаж и не достигали результата, а значит, теперь противник совершенствуется, отметили в ВСУ.

По данным военных, кроме имитации конфликтов, готовятся видео, связывающие военнослужащих ТЦК с употреблением спиртных напитков, наркотиков в заведениях питания и в сопровождении женщин.

Сухопутные войска подчеркнули, что за последнее время в сети появилось несколько подобных видео, которые получили широкое распространение, но все настоящие ситуации, которые имеют место, тщательно изучаются, проводятся необходимые служебные проверки, а общественность информируется в установленном порядке.

Ранее в Силах обороны юга уже предупреждали о планах россиян снимать такие фейки с участием коллаборантов: "Сценарий: неадекватные "военнослужащие ТЦК" устраивают алкогольную драку в кафе, угрожают, распускают руки, лезут к девушкам etc".

3 мая заместитель начальника ГУР МО Скибицкий заявил, что у РФ план дестабилизации Украины – военный, дезинформационный и международной изоляции.

10 мая в ГУР сообщили о новых российских ИПСО, где враг использует политические лозунги, разделяющие общество.

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