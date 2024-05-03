ГУР: у травні Росія задіє "тришаровий" план дестабілізації України

Скібіцький заявив, що перший, і головний, фактор — військовий

Вадим Скібіцький (Фото: скриншот із відео)

Заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький стверджує, що у Росії є план дестабілізації України, який містить три фактори: військовий, дезінформаційний та міжнародної ізоляції. Про це він сказав в інтервʼю виданню The Economist.

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Він заявив, що перший, і головний, фактор — військовий, адже попри затримку допомоги від США, сама зброя надходитиме на українські позиції тижнями.

Скібіцький зазначив, що навряд чи вона зможе зрівнятися з російськими запасами снарядів або забезпечити ефективний захист від низькотехнологічних, руйнівних керованих авіабомб, якими майже щодня Росія атакує Україну.

Другим фактором є дезінформаційна кампанія в Україні, спрямована на підрив української мобілізації та політичну легітимність президента Володимира Зеленського, чий президентський термін умовно закінчується 20 травня.

Заступник начальника ГУР заявив, що хоча Конституція чітко дозволяє продовження повноважень Зеленського на невизначений термін у воєнний час, його опоненти вже наголошують на вразливості президента.

Третім фактором, за словами Скібіцького, є невпинна кампанія Росії з міжнародної ізоляції України.

"Вони розхитуватимуть ситуацію так, як тільки зможуть", – акцентував він.

У листопаді 2023 року представник ГУР Черняк повідомив, що росіяни виділили $1,5 млрд на інформаційну операцію "Майдан-3".

27 лютого 2024 року Комітет з питань розвідки при президентові заявив, що російська спецоперація "Майдан-3" досягне кульмінації у березні-травні 2024 року. За задумом окупантів, їм вдасться "розхитати ситуацію" в Україні на початку літа – і тоді їй буде завдано військової поразки на сході, в цьому і є ключова ідея операції загарбників.

29 лютого ГУР заявило, що має списки людей, за якими "працюють" росіяни у межах спецоперації "Майдан-3", аби залучити їх до поширення своєї риторики та вплинути на суспільно-політичну ситуацію в Україні.

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