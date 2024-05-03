ГУР: в мае Россия задействует "трехслойный" план дестабилизации Украины

Скибицкий заявил, что первый и главный фактор — военный

Вадим Скибицкий (Фото: скриншот с видео)

Заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий утверждает, что у России есть план дестабилизации Украины, содержащий три фактора: военный, дезинформационный и международной изоляции. Об этом он сказал в интервью The Economist.

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Он заявил, что первый, и главный, фактор – военный, ведь несмотря на задержку помощи от США, само оружие будет поступать на украинские позиции неделями.

Скибицкий отметил, что вряд ли оно сможет сравниться с российскими запасами снарядов или обеспечить эффективную защиту от низкотехнологичных, разрушительных управляемых авиабомб, которыми почти ежедневно Россия атакует Украину.

Вторым фактором является дезинформационная кампания в Украине, направленная на подрыв украинской мобилизации и политическую легитимность президента Владимира Зеленского, чей президентский срок условно заканчивается 20 мая.

Заместитель начальника ГУР заявил, что хотя Конституция четко позволяет продление Зеленского на неопределенный срок в военное время, его оппоненты уже отмечают уязвимость президента.

Третьим фактором, по словам Скибицкого, является непрерывная кампания России по международной изоляции Украины.

"Они будут расшатывать ситуацию так, как только смогут", – акцентировал он.

В ноябре 2023 года представитель ГУР Черняк сообщил, что россияне выделили $1,5 млрд на информационную операцию "Майдан-3".

27 февраля 2024 года Комитет по разведке при президенте заявил, что российская спецоперация "Майдан-3" достигнет кульминации в марте-мае 2024 года. По замыслу оккупантов, им удастся "расшатать ситуацию" в Украине в начале лета – и тогда ей будет нанесено военное поражение на востоке, в этом и есть ключевая идея операции захватчиков.

29 февраля ГУР заявило, что имеет списки людей, по которым "работают" россияне в рамках спецоперации "Майдан-3", чтобы привлечь их к распространению своей риторики и повлиять на общественно-политическую ситуацию в Украине.

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