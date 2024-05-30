Росіяни готують фейкові відео з неадекватною поведінкою нібито військових ТЦК – речник ЗСУ
Росія готує серію дезінформаційних роликів для дискредитації українських військових – зокрема, працівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Про це в ефірі національного телемарафону розповів начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.
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За його словами, росіяни почали знімати нові фейкові відеоролики на тимчасово окупованих територіях України.
У своїх відео РФ намагається виставити у негативному світлі українських військовослужбовців, зокрема, працівників ТЦК, зауважив він.
"Готується серія відео, де вони будуть поводитися максимально неадекватно у різноманітних ситуаціях, закладах, у тому числі вживати спиртні напої, або подібні негарні речі робити. Чекаємо на нові такі відео", – сказав Плетенчук.
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