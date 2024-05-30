Росіяни готують фейкові відео з неадекватною поведінкою нібито військових ТЦК – речник ЗСУ

Дмитро Плетенчук розповів, що у фейкових відео росіяни намагатимуться виставити українських військовослужбовців у максимально негативному світлі

Дмитро Плетенчук (Фото: Дмитро Плетенчук/Facebook)

Росія готує серію дезінформаційних роликів для дискредитації українських військових – зокрема, працівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Про це в ефірі національного телемарафону розповів начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

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За його словами, росіяни почали знімати нові фейкові відеоролики на тимчасово окупованих територіях України.

У своїх відео РФ намагається виставити у негативному світлі українських військовослужбовців, зокрема, працівників ТЦК, зауважив він.

"Готується серія відео, де вони будуть поводитися максимально неадекватно у різноманітних ситуаціях, закладах, у тому числі вживати спиртні напої, або подібні негарні речі робити. Чекаємо на нові такі відео", – сказав Плетенчук.

У Facebook він зазначив , що героями відповідних відеороликів будуть місцеві колаборанти: "Сценарій: неадекватні "військовослужбовці ТЦК" влаштовують алкогольну бійку в кафе, погрожують, розпускають руки, лізуть до дівчат etc".

3 травня заступник начальника ГУР МО Скібіцький заявив, що РФ має план дестабілізації України – військовий, дезінформаційний та міжнародної ізоляції.

10 травня в ГУР повідомили про новий виток російських ІПСО, де ворог використовує політичні гасла, які роз'єднують суспільство.

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